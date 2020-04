11:09 Uhr

Ob der Startschuss fällt, ist noch nicht entschieden

Es bleibt abzuwarten, ob der Friedberger Halbmarathon in diesem Jahr stattfinden kann.

Der 18. Friedberger Halbmarathon ist für den 13. September 2020 geplant. Ob er stattfinden kann, steht noch nicht fest.

Von Peter Kleist

Über 1000 Läuferinnen und Läufer – genauer 1122 – waren am 8. September 2019 beim Friedberger Halbmarathon an den Start gegangen. Und die 17. Auflage dieses tollen Events wartete auch mit einem neuen Streckenrekord bei den Damen (Julia Laub in 1:25,22 Stunden) und einem Friedberger Sieger bei den Herren (Ahmed Tamam, 1:16,06 Stunden) auf.

Noch wird bei der Stadt abgewartet

Ob der Startschuss zum 18. Friedberger Halbmarathon, der für den 13. September dieses Jahres geplant ist, fallen kann, steht dagegen noch in den Sternen. Frank Büschel, Abteilungsleiter für Kultur und Sport und Pressesprecher der Stadt Friedberg, erklärte, dass man in dieser Hinsicht noch abwarten wolle.

Zeitnahe Entscheidung nach dem 30. April

„Wir liegen mit unserem Termin außerhalb der von der Regierung gesetzten Sperrfrist für Großveranstaltungen bis zum 31. August“, erklärte Büschel. Man wolle die nächste Erklärung der bayerischen Staatsregierung, die Ende April erfolgen soll, abwarten. Danach werde es aber zeitnah eine Entscheidung, ob Halbmarathon oder ob nicht, geben, so Büschel.

