vor 47 Min.

Obergriesbach will nach oben

Der SVO trifft beim TSV Friedberg auf den BC Augsburg Oberhausen

Von Peter Kleist und Sebastian Richly

Für Sebastian Kinzel, Spielertrainer beim SV Obergriesbach, wäre es nicht der erste Aufstieg, denn der Routinier hat in seiner Karriere schon so manches Erfolgserlebnis gefeiert. Sollte der SVO aber am Sonntag im Relegationsspiel gegen den BCA Oberhausen (Anpfiff um 15 Uhr beim TSV Friedberg) als Sieger vom Platz gehen und den Durchmarsch in die Kreisklasse schaffen, wäre es doch etwas „ganz Besonderes“.

Solche Superlative hört man selten von einem Spieler, der vor vier Jahren mit dem TSV Rain die Meisterschaft in der Bayernliga Süd bejubelt hat und dazu 51 Treffer beisteuerte. „Jeder Aufstieg ist etwas Besonderes, aber Obergriesbach ist mein Heimatverein und eine Herzensangelegenheit für mich – das ist nochmals intensiver. Außerdem bin ich bei meinen bisherigen Aufstiegen jedes Mal danach gewechselt.“ Das wäre dieses Mal anders. Außerdem könnte Kinzel gleich in seinem ersten Jahr als Chefcoach Geschichte schreiben: „Das wäre sicher ein einmaliges Erlebnis für viele meiner Jungs. Einen Durchmarsch hat man beim SVO auch noch nicht gesehen.“

Doch noch ist der Vizemeister der A-Klasse Aichach nicht aufgestiegen. Ein Sieg fehlt der Kinzel-Truppe noch zur Krönung einer starken Saison. „Wir haben wirklich eine überragende Saison gespielt und haben viel Selbstvertrauen gesammelt. Der Aufstieg ist aber kein Muss und wir machen uns keinen Druck“, so Kinzel, der mit seiner Mannschaft unter der Woche eher locker trainiert hat: „Eine spezielle Vorbereitung gab es nicht. Fußballtennis stand auf dem Programm und wir haben nochmals an unseren Standards gefeilt. Die können in so einem Relegationsspiel entscheidend sein.“

In den verschiedenen Relegationsspielen fielen in den letzten Tagen wichtige Entscheidungen. So feierte der TSV Wertingen, der den BC Rinnenthal mit 5:4 besiegt hatte, mit einem 1:0 gegen Holzkirchen den Aufstieg in die Bezirksliga – vor 1200 Zuschauern übrigens. Dies gelang auch dem TSV Neusäß mit einem 2:0 gegen den TSV Kammlach. Holzkirchen und Kammlach könnten unter Umständen noch einen weiteren Aufsteiger ausspielen – sollte es dem TV Erkheim gelingen, in die Landesliga aufzusteigen. Allerdings haben die Allgäuer das erste Spiel auf eigenem Platz gegen Garmisch-Partenkirchen mit 1:2 verloren.

Im Rennen um die freien Plätze in den Kreisligen sind der SC Mühlried, der SV Klingsmoos, der SV Thierhaupten und Lagerlechfeld noch dabei. Mühlried besiegte Pfersee mit 2:1, Klingsmoos verurteilte mit dem 3:1 die DJK Lechhausen zum Abstieg in die Kreisklasse, Thierhaupten ließ Suryoye Augsburg beim 4:0 keine Chance und Lagerlechfeld gewann mit 10:9 nach Elfmeterschießen gegen den FSV Wehringen. Am Dienstag, 4. Juni, um 18.30 Uhr stehen nun die nächsten Spiele an: Mühlried gegen Lagerlechfeld (in Dasing) und Klingsmoos gegen Thierhaupten (in Gundelsdorf). Die beiden Sieger steigen auf, die beiden Verlierer ermitteln in einem weiteren Spiel am 7. Juni einen dritten Aufsteiger in die Kreisliga.

