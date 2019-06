vor 22 Min.

Ohne Punktverlust in die Pfingstpause

Die Zwischenbilanz beim TC Mering fällt durchaus positiv aus. Die Herren haben beste Chancen auf die Meisterschaft.

Von Michael Müller

Mit einem nie gefährdeten 8:1-Sieg gegen den TSV/TC Haunstetten verabschiedeten sich die Herren I des TC Mering in die Pfingstpause. Nachdem bisher alle vier Partien gewonnen werden konnten, belegt man aktuell den zweiten Tabellenrang in der Bezirksklasse 1.

Gegen das am Ende chancenlose Haunstetten gewannen in der ersten Runde Manuel Singer (6:4, 6:2) und Florian Deiml (7:6, 6:1) jeweils klar in zwei Sätzen. Lediglich Florian Guggumos musste bei seinem 2:6, 6:3, 10:6 über die volle Distanz gehen. Florian Schieferdecker (6:3, 6:0) und Andreas Ludwig (6:1, 6:3) gewannen ebenfalls deutlich, sodass der Sieg schon nach den Einzeln feststand. Nur Nikolas Singer musste sich im Einzel – allerdings erst im Match-Tiebreak knapp mit 8:10 – geschlagen geben. In den Doppeln bewies man dann eindrucksvoll, warum die Mannschaft in dieser Saison noch ungeschlagen ist – alle drei Partien wurden mehr oder weniger deutlich gewonnen. Somit steht der TCM mit 8:0 Punkten hinter dem TC Augsburg III auf Platz zwei und darf sich auf das erste Endspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga am 23. Juni beim TSV Pfuhl freuen. Auch der gewann bisher ebenfalls alle Spiele und belegt derzeit Rang drei.

Im vierten Auswärtsspiel in Folge fuhren die Damen I gegen den TC Schrobenhausen ihren dritten Saisonsieg ein. Nach längerer Pause kehrte Daniela Mülken als Ersatz für Antonia Seitz ins Team zurück, musste sich bei ihrem Comeback aber deutlich geschlagen geben.

Dagegen besserten Julia Deiml, Sabine Huber und Johanna Neiß mit klaren Zweisatz-Siegen ihre gute Saisonbilanz weiter auf und sind in den Einzeln weiter ungeschlagen. Kein Glück hatten Pia Seitz (6:3, 0:6, 6:10) und Diana Staible-Singer (7:6, 1:6, 2:10), die beide im Match-Tiebreak verloren. Nach dem 3:3 ging die Taktik von Coach Ralf Reichart voll auf. Während zwar das Spitzendoppel Mülken/P. Seitz äußerst knapp mit 9:11 im dritten Satz verloren ging, wurden die anderen beiden Doppel gewonnen. Am Ende durfte man über einen 5:4-Erfolg jubeln. Nach der Pfingstpause steht für die Damen I am 30. Juni endlich das erste Heimspiel an – gegen Haunstetten. Hinter Spitzenreiter Nördlingen liegt Mering aktuell auf Rang zwei in der Bezirksklasse 1.

Die Damen II siegten ungefährdet 7:2 gegen den ESV Augsburg und sind weiter ungeschlagen. Nach ungefährdeten Siegen von Bettina Urban und Silvia Braatz stand es schnell 2:0 für den TCM. Anschließend zeigten Johanna Hartung und Isabelle Pruss Nervenstärke und gewannen jeweils im Match-Tiebreak. Dagegen mussten Sophia Hartung und Paula Schlickenrieder der großen Hitze Tribut zollen. Beide verloren im dritten Satz. Nach dem Zwischenstand von 4:2 ließ man in den Doppeln nichts mehr anbrennen. Die Herren 50 sind nach dem vierten Saisonsieg weiter auf Erfolgskurs. Auch beim TSV Aindling gewann man klar mit 7:2. Verstärkt durch die beiden Reichart-Brüder, die wieder klar in zwei Sätzen gewannen, darf man in diesem Jahr sogar vom Aufstieg in die Bezirksliga träumen. Am 22. Juni könnte im Heimspiel gegen Spitzenreiter TC Friedberg II eine Vorentscheidung fallen.

Weitere Resultate Herren II – Kissing 3:6; Herren III – TSV Königsbrunn 6:3; Herren IV – Wulfertshausen 5:4; Herren 30 – TSV Zusmarshausen 3:6; Pfuhl – Herren 40 4:5; Damen 40 – Bonstetten 4:5; Damen 40 II – Merching 3:3.

