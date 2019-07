vor 49 Min.

Oldies haben Spaß am Fußball

Die Traditionself des FC Augsburg besiegt eine All-Time-Auswahl des TSV 1862 Friedberg.

Von Peter Kleist

Es war einer der Höhepunkte des Festwochenendes der Fußballabteilung des TSV Friedberg: Das Gastspiel der Traditionsmannschaft des FC Augsburg, die unter anderem die Ex-Profis Halil Altintop und Tobias Werner sowie bekannte Namen wie Werner Heiß, Jürgen Haller oder Stefan Albrecht aufboten.

Zeit für Gespräche

Da sich auch in der „All-Time-Auswahl“ des TSV Friedberg etliche „alte Haudegen“ wie Harald Luxenburger, Thomas Winterhalter, Özkan Bayro oder Marek Zawadzki befanden, gab es viel Gelegenheit zu einem gemütlichen Plausch. Vor allem nach dem Match fanden sich bei Livemusik im Festzelt einige Gruppen zusammen. Dass die Augsburger Traditionself gegen die Friedberger letztlich haushoch – genau gesagt mit 12:3 – gewann, war zu erwarten gewesen. Die FCA-Oldies zeigten, was sie drauf haben und vor allem Tobias Werner und Halil Altintop merkte man an, welchen Spaß sie immer noch am Fußball haben. Altintop war mit fünf Toren auch der beste FCA-Schütze, beim TSV trafen Thomas Winterhalter und Damir Mackovic.

TSV Kozul, Mendel, Mück, Kreisi, Bayro, Arabia, Gutia, Luxenburger, Fink, Mackovic, Zawadzki, Paul, Truger, Kamm, Ertl.

FCA (Tore in Klammern) Schwarzer, Lenz (1), D. Gilg, Papa, Albrecht, Altintop (5), Feulner, Heiß (2), Haller, Dietmayer (1), Werner (1), Schroll, von der Wehd, Schroll, Böhler (1), hinzu kam ein Eigentor. Schiedsrichter Metin Sümer (TSV)

