20:00 Uhr

Ottmaring glänzt erneut mit einem Spitzenresultat

Deutlicher 1527:1468-Erfolg gegen KK Harthausen-Paar. Das beste Einzelergebnis – 391 Ringe – erzielt diesmal aber die 15-jährige Laura Mair in der A-Klasse.

Von Martina Schneemayer

Die SG Ottmaring trumpfte auch am zweiten Rundenwettkampftag der Luftgewehrschützen auf, doch das beste Einzelergebnis wurde aus der A-Klasse vermeldet: Laura Mair (KK-Harthausen-Paar II) schoss rekordverdächtige 391 Ringe.

In der Gauoberliga gewann die SG Ottmaring I das Duell gegen KK-Harthausen-Paar I mit 1527:1468. Lena Spicker (387), Andreas Schuß (378), Simon Schuß und Julian Baur (je 381) schossen dieses Resultat heraus. Vizemeister Freischütz Haberskirch-Unterzell I bezwang SG Bachern I mit 1519:1507. Hierbei erzielte Lena Beutlrock (Haberskirch) 388 Ringe. Aufsteiger KK-Mering II holte bei Mandicho Merching I die ersten Punkte (1463:1359).

In der Gauliga Gruppe I konnte der Absteiger Spielhahn Aulzhausen I mit 1508:1490 gegen den Aufsteiger Kgl. priv. FSG Friedberg I aufwarten. Stolze 389 Ringe steuerte Michael Lisson dazu bei. Die zweite Niederlage musste der Aufsteiger Ottmaring III durch das 1460:1480 gegen Jägerblut Laimering I erleiden. Zwei knappe Entscheidungen gab es: Waldhorn Derching I unterlag Auerhahn Mering-St.Afra I mit 1466:1471 und nur durch zwei Ringe wurde der Kampf zwischen Aulzhausen II und Gunzenlee Kissing I (1465:1467) entschieden.

Knappe Resultate

Auch in der ersten Gruppe der A-Klasse ging es knapp zu: Mit 1412:1410 schlug Bachern III das Team Haberskirch II. Deutlich – mit 1446:1375 – bezwang dagegen Absteiger Egenburg II das Team Aulzhausen III. Aufsteiger Wulfertshausen II musste sich den Heimatschützen Stätzling I geschlagen geben (1397:1450). In der zweiten Gruppe holte sich der Absteiger Wulfertshausen I bei Kissing II die nächsten Punkte (1454:1436). Aufsteiger KK-Harthausen-Paar II zeigte bei Ried III eine starke Mannschaftsleistung und gewann mit 1466:1419. Hier schoss die erst 15-jährige Laura Mair (KK-Harthausen) rekordverdächtige 391 Ringe mit den einzelnen Serien 97, 100, 98 und 96.

Aufsteiger holt die ersten Punkte

In der B-Klasse Gruppe I war die junge Schützin Lisa Blank (Heinrichshofen II) mit 375 Ringen sehr treffsicher. Ihre Mannschaft siegte am heimischen Schützenstand gegen Laimering II mit 1412:1390. Absteiger Hubertus Baindlkirch I war bei Ried IV erfolgreich (1398:1382). Aufsteiger KK-Harthausen-Paar III holte bei Elf und Eins Freienried II die ersten Punkte (1403:1399). In Gruppe II traf der Absteiger Haberskirch-Unterzell III auf den Aufsteiger Egenburg III und gewann mit 1377:1354. Absteiger Burgfrieden Tegernbach I verlor gegen Schmiechachtaler Schmiechen I mit 1358:1388.

Nur 30 statt 40 Schuss müssen in der C-Klasse abgegeben werden. So ist das Ergebnis von Birkhahn Hörmannsberg I beim 1051:978-Sieg gegen Laimering III bemerkenswert. Hier sei vor allem Philipp Dosch (Hörmannsberg) mit 273 Ringen erwähnenswert. Ottmaring II holte beim Absteiger Steinach II den ersten Erfolg 999:989. In der zweiten Gruppe stieg Bacherleh Steinach I stieg erst jetzt in die Saison ein. Mit 1007:1005 bezwang man Wulfertshausen III.

Beste Einzelschützen

Gau-Oberliga Lena Beutlrock (Haberskirch-Unterzell I) 388 Ringe, Lena Spicker ( Ottmaring I) 387, je 386: Johann Baur (Bachern I), Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) und Katja Schwibinger (Haberskirch-Unterzell I).

Gauliga Michael Lisson (Aulzhausen I) 389 Ringe, Judith Treffler (Laimering I) 383, Franziska Hrabowsky (Friedberg I), Peter Hrabowsky (Friedberg I), Tobias Zilmans (Kissing I) je 382.

A-Klasse Laura Mair (KK-Harthausen-Paar II) 391 Ringe, Katharina Breumair (Stätzling I) 376, Martin Pest (Kissing II) 372.

B-Klasse Lisa Blank (Heinrichshofen II) 375 Ringe, je 368: Reinhard Keller (Baindlkirch I), Lorenz Steinhard (Freienried II) und Johann Fischer (Bachern II); Corinna John (Ried IV) je 366.

C-Klasse Philipp Dosch (Hörmannsberg I) 273 Ringe, Fiona Weiß (Egenburg IV) 270, Lea Ableitner (Egenburg IV) und Hannes Müller (Hörmannsberg I) je 264

Informationen und Bilder von erfolgreichen Mannschaften oder Einzelschützen können zur Veröffentlichung an presse@gau-fdb.de geschickt werden.

Themen folgen