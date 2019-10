vor 6 Min.

Ottmaring startet mit Top-Leistung

1532 Ringe im Duell beim Neuling KK-Mering. Die Aufsteiger Friedberg und Wulfertshausen feiern Siege. Lena Spicker und Nicole Lindermayr zielen am besten.

Von Martina Schneemayr

Nach langen Warten wurde auch für die Luftgewehrschützen des Sportschützengaus Friedberg die Rundenwettkampfsaison 2019/2020 eröffnet.

Trotz der gewonnenen Meisterschaft in der Gauoberliga in der letzten Saison hat sich Mandicho Merching I mangels Schützen aufgelöst. Laut Rundenwettkampfordnung nimmt automatisch die zweite Mannschaft den Platz ein. Der erste Kampf für die Merchinger in der Gauoberliga stand bei SG Bachern I an. Hier mussten sie eine 1398:1501-Niederlage hinnehmen. Der amtierende Vizemeister Freischütz Haberskirch-Unterzell I siegte bei KK-Harthausen-Paar I mit 1520:1491. Die SG Ottmaring I zeigte beim Aufsteiger KK-Mering II eine sehr gute Teamleistung und gewann mit 1532:1488. Je 390 Ringe erzielten die jungen Schützinnen Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) und Lena Spicker (Ottmaring I).

Friedberg bezwingt Derching

In der ersten Gauligagruppe konnte der Aufsteiger, Königlich privilegierte FSG Friedberg I gegen Waldhorn Derching I den ersten Sieg verbuchen und zwar mit 1488:1470. Für den Absteiger Spielhahn Aulzhausen I begann die Saison besser, als die letzte aufhörte – nämlich mit einem 1480:1457-Erfolg gegen Jägerblut Laimering I. Der zweite Aufsteiger Ottmaring III verlor gegen Auerhahn Mering-St. Afra I mit 1462:1474 heran. Sebastian Wörl (Mering-St.Afra I) steuerte zum Erfolg 382 Ringe bei. In Gruppe II unterlag Gunzenlee Kissing I Enzian Heinrichshofen I mit 1456:1461.

Die ersten Punkte in der A-Klasse holte der Aufsteiger SK Wulfertshausen II gegen Haberskirch-Unterzell II (1410:1397). Absteiger Wildmooser Egenburg II bezwang Bachern III mit 1439:1404. Das Duell zwischen dem Absteiger Wulfertshausen I und dem Aufsteiger KK-Harthausen-Paar II in der zweiten Gruppe fiel äußerst knapp aus, Wulfertshausen siegte mit 1452:1448. Stolze 380 Ringe erzielte hier Carina Hecher (KK-Harthausen-Paar II), das reichte ihrer Mannschaft jedoch nicht zum Sieg.

Das beste Mannschaftsergebnis aus der B-Klasse erbrachte Heinrichshofen II beim 1432:1406 gegen Aufsteiger KK-Harthausen-Paar III. Am zielsichersten war Lisa Blank (Heinrichshofen II) mit 371 Ringen. Absteiger Hubertus Baindlkirch I bezwang Elf und Eins Freienried II (1400:1374). Die ersten Punkte holte der Aufsteiger Egenburg III im Match gegen Schmiechachtaler Schmiechen I (1402:1345).

Tell Dasing I gewann zu Hause gegen Absteiger Haberskirch-Unterzell III (1407:1394). Nach der Abmeldung des zweiten Merchinger Teams blieb Burgfrieden Tegernbach I vor dem Abstieg verschont. Allerdings mussten das Teams gegen Bachern II die erste Schlappe hinnehmen (1305:1405).

In der C-Klasse siegten Birkhahn Hörmannsberg I (1025:982 gegen Ottmaring II) sowie Kissing III (1033:922 gegen Baindlkirch II) sehr deutlich. Auch Kissing IV holte gegen Laimering III die ersten Punkte (1024:974). Der Kissinger Hendrik Hartmond traf 273 Ringe. Absteiger Steinach II musste sich Egenburg IV geschlagen geben (981:994). In dieser Saison hat die SG Ried eine fünfte Mannschaft gestellt. Diese unterlag Eisbachtaler Rinnenthal I mit 933:982.

Beste Einzelschützen

Gauoberliga Je 390 Ringe: Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) und Lena Spicker (Ottmaring I); Katja Schwibinger (Haberskirch-Unterzell I) 389, Lena Beutlrock (Haberskirch-Unterzell I) 387.

Gauliga Sebastian Wörl (Mering-St.Afra I) 382 Ringe, Michael Lisson (Aulzhausen I) 379, Peter Hrabowsky (Friedberg I) 378.

A-Klasse Carina Hecher (KK-Harthausen-Paar II) 380 Ringe, je 371: Katharina Breumair (Stätzling I) sowie Andrea Hörmann (Bachern III); je 369: Nina Mang (Egenburg II) und Selina Krauss (KK-Harthausen-Paar II).

B-Klasse Lisa Blank (Heinrichshofen II) 371 Ringe, Thomas Blank (Heinrichshofen II) 369, je 367: Reinhard Keller (Baindlkirch I) sowie Melanie Modes (Haberskirch-Unterzell III).

C-Klasse Hendrik Hartmond (Kissing IV) 273 Ringe, je 265: Jakob Wiedmann (Hörmannsberg I) und Thomas Gutmann (Rinnenthal I); je 263: Lisa-Marie Mayr (Ottmaring II) 263 sowie Robert Knaier, SV Gunzenlee Kissing III 263

