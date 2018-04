vor 42 Min.

Ottmaring und Merching vor schweren Aufgaben Lokalsport

Teams zu Hause gefordert. Mering II empfängt Trenk und muss dringend gewinnen.

Von Otmar Selder

Am zweiten „regulären“ Spieltag nach der Winterpause in der Kreisklasse Augsburg-Mitte stehen der Aufsteiger TSV Merching (21 Punkte) gegen Meisterschaftsfavorit Suryoye, der SV Ottmaring (30) gegen Türkspor II und auch der Kissinger SC II (26) beim TSV Pfersee vor ganz schweren Aufgaben.

SV Ottmaring – Türkspor IIDer derzeitige vierte Platz entspricht für Ottmarings Trainer Günter Seiler genau der Erwartungshaltung zu Saisonbeginn. Er ist zufrieden, wohlwissend dass die Spitzengruppe Suryoye/Firnhaberau/Pfersee in der Winterpause noch einmal verstärkungsmäßig nachgelegt hat. Nach dem Auftaktsieg gegen Mering II (3:0) wollen die Ottmaringer jetzt auch den Tabellennachbarn Türkspor II bezwingen, von dem man sich in der Vorrunde 2:2 getrennt hat. Spielbeginn an der Paar ist am Sonntag um 15 Uhr.

TSV Pfersee – Kissinger SC II Für Kissings Zweite geht es wohl nur mehr um die Platzierung, denn auf Platz sechs haben sie mit dem Klassenerhalt nichts mehr zu tun. Der Auftakt beim 0:0 gegen TJKV Augsburg war mager und jetzt sind Scheurer, Magherusan und Co. beim starken TSV Pfersee gefordert. Die Gastgeber haben sich in der Winterpause erneut verstärkt und angedeutet, dass mit ihnen bei der Vergabe der Meisterschaft noch zu rechnen ist (Sonntag, 15 Uhr).

TSV Merching – Suryoye Ein schier übermächtiger Gegner für Schaile, Gentgen, Pestel, Lammer und Co. Denn die Augsburger sind der erklärte Meisterschaftsfavorit und haben erst am Ostermontag im Nachholspiel dem TSV Merching beim 1:4 keine Chance gelassen. Vielleicht sieht es auf eigenem Platz für die offensiv starken Merchinger ein bisschen besser aus (Sonntag 15 Uhr).

SV Mering II – KSV Trenk Es ist das erste Mal, dass diese beiden Teams in dieser Saison aufeinandertreffen. Schon mehrfach ist das Vorrundenspiel abgesagt worden. Sieben Punkte trennen die Landesliga-Reservisten vom Nichtabstiegsplatz und da ist jetzt schon eine Siegesserie für das Schlusslicht notwendig. Und gegen die kroatische Elf von Trenk muss der Anfang gemacht werden (Sonntag 13 Uhr).

Weiter spielen Schwaben II – Öz Akdeniz (Samstag 13 Uhr); Gold Blau – TJKV Augsburg (Sonntag 10.30 Uhr); Firnhaberau – TSG Stadtbergen (Sonntag 15 Uhr)

