02.10.2020

Partie des FC Stätzling fällt wegen Corona aus

Ein Günzburger Spieler hat sich eventuell mit Corona infiziert. Darum findet die Fußball-Partie, die in Stätzling angesetzt war, nicht statt.

Eigentlich wollte der FC Stätzling in der Fußball-Bezirksliga am Sonntag den FC Günzburg empfangen. Doch die Partie kann nicht stattfinden. Laut FCS-Abteilungsleiter Manfred Endraß besteht der Verdacht, dass sich einer der Gunzbürger Spieler mit dem Corona-Virus infiziert hat. Darum hätten beide Seiten in Absprache mit dem Verband beschlossen, das Spiel ausfallen zu lassen. „Gesundheit geht vor“, sagte Endraß.

Die Günzburger hätten ihm mitgeteilt, dass der betroffene Spieler sich zwar testen lassen habe – das Ergebnis liege aber frühestens am Montag vor. Sollte der Befund positiv ausfallen, hätte das auch Folgen für die Stätzlinger Mannschaft haben können. „Dieses Risiko wollte ich nicht eingehen“, sagte Endraß. (schr-)

