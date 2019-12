Patrick Link vom TC Friedberg triumphiert in Amberg

Plus Beim Schanzl-Indoor-Cup feiert der an Position sechs gesetzte Friedberger Jugendspieler den Turniersieg. Auch weitere TCF-Nachwuchs-Cracks lassen aufhorchen.

Eine rundum gelungene Veranstaltung war der Schanzl-Indoor-Cup 2019, der in den Hallen des TC Amberg am Schanzl ausgetragen wurde, für die Nachwuchs-Cracks des TC Friedberg. Ganz besonders gelungen war das Turnier jedoch für Patrick Link, der sich in der Altersklasse U14 den Turniersieg sicherte.

Beim von Volvo unterstützen DTB-Turnier der Kategorie J2 waren rund 130 Jugendliche im Alter zwischen elf und 16 Jahren aus ganz Deutschland am Start. Die Nachwuchsspieler lieferten sich an den drei Turniertagen in sechs Altersklassen bisweilen hart umkämpfte Spiele.

Vier Friedberger mit von der Partie

Mit von der Partie waren auch wieder einige Schützlinge von Jiri Zavadil, dem Jugendleiter und Trainer des TC Friedberg. So waren Patrick Link, 13, in der Altersklasse U14 an Platz sechs und David Eichenseher in der gleichen Kategorie an Position zwei gesetzt. Bei der U16 griffen die beiden Friedberger Ben Brandl und Lukas Rieber in der Oberpfalz zum Schläger.

Souveräne Vorstellung von Link

Für Patrick Link begann das Turnier mit einem kampflosen Einzug in die die nächste Runde, da sein erster Gegner Franz-Joseph Birk vom TC Maxhütte, der mit einer Wildcard ausgestattet worden war, nicht antrat. Im Runde zwei, dem Achtelfinale, traf Patrick Link auf Matej Dushkov vom TC Schießgraben Augsburg, den er ganz souverän mit 6:0 und 6:2 bezwang. Etwas ärgerlich aus Friedberger Sicht war, dass die beiden TCF-Talente – Patrick Link und David Eichenseher – schon im Viertelfinale aufeinander trafen. Eichenseher hatte zuvor gegen Henry Hampe (STC RW Ingolstadt) mit 6:0 und 6:1 eindrucksvoll gewonnen. Im Duell der beiden Vereinskameraden, Freunde und Trainingspartner erwischte David Eichenseher einen rabenschwarzen Tag und verlor unerwartet deutlich mit 1:6 und 2:6 gegen Patrick Link.

Patrick Link mit dem Pokal vom Schanzl-Indoor-Cup. Der Akteur des TC Friedberg feierte in der Oberpfalz einen bemerkenswerten Turniersieg.

Im Halbfinale traf Patrick nun auf eine alten Bekannten: Timo Nowak vom TC Neustadt, der an Position sieben gesetzt war. Auch die Tatsache, dass Timo Nowaks Mutter Tennistrainerin ist, half dem Neustädter nicht. Nach einem zähen Match gewann Patrick erneut klar 6:3 und 6:2 und stand damit im Finale.

Dramatisches Finale

Dort traf der Friedberger auf den an Position vier gesetzten Lokalmatador Noah Vollmer vom TC Amberg am Schanzl. Der hatte im Semifinale die Nummer eins der Setzliste, Max Pade vom TSV Haar, mit 7:5 und 6:4 aus dem Rennen geworden. Alle Zuschauer standen natürlich hinter dem Amberger, der aber den ersten Satz gegen den Friedberger sang- und klanglos mit 1:6 verlor. Patrick Link spielte absolut konzentriert, intelligent und zeigte eindrucksvoll, dass er mit Jiri Zavadil einen hervorragenden Trainer hat. Im zweiten Satz machte Patrick Link einige Fehler und es schien plötzlich eng zu werden. Patrick Link zeigte Nerven, zumal sein Gegenüber lautstark vom eigenen Trainer und Teilen des Publikums angefeuert wurde. Doch dann fing sich das TCF-Talent wieder und bewahrte einen kühlen Kopf. Noah Vollmer vermochte es nicht, seine Breakchancen zum 5:2 zu nutzen und verlor letztendlich 4:6. Nach einem packenden und hochklassigen Finale hielt Patrick verdient den Pokal in Händen und trat erschöpft aber glücklich die Heimreise nach Augsburg an.

Ben Brandl vom TC Friedberg erreichte beim U16-Turnier in Amberg das Halbfinale.

Bei der Altersklasse U16 hatte Friedbergs Lukas Rieber in Runde eins ein Freilos und besiegte dann im Achtelfinale Marco Dotzler vom TC Amberg am Schanzl mit 6:2 und 6:1. Im Viertelfinale aber scheiterte der Friedberg am späteren Turniersieger Laurenz Grabia vom TC Altenfurt mit 5:7 und 0:6.

Ben Brandl kommt ins Halbfinale

Besser lief es für den zweiten TCF-Nachwuchsspieler Ben Brandl. Der schlug in Runde eins Gabriel Novikov vom TC Hof mit 6:2 und 6:2 und bezwang im Achtelfinale Luis Wachsmann vom TC Wachendorf noch deutlicher mit 6:0 und 6:1. In der Runde der letzten acht warf Brandl den an Position vier gesetzten Tjark Kunkel (TC Neustadt am Rübenberge) mit 6:2 und 6:3 in beeindruckender Manier aus dem Rennen. Dann aber war im Halbfinale Schluss, beim 1:6 und 1:6 gegen Tom Bittner vom TC Gersthofen war der Friedberger chancenlos. Bittner verlor schließlich ein und dramatisches Finale gegen Laurenz Grabia mit 6:7, 6:2 und 9:11. Für die Friedberger Jugendlichen hatte sich der Ausflug zu dem Turnier in der Oberpfalz aber in jedem Fall gelohnt. (mit Rainer Link)