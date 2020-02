Petra und Heinz Bolleininger tanzen von Erfolg zu Erfolg

Plus Das Ehepaar aus Friedberg ist in der Hobby-League bayerischer Meister im Tanzen. Wie sie zu diesem Sport kamen und welche Ziele sie sich gesetzt haben.

„Eins, zwei, drei, Cha-Cha-Cha, vier, fünf, sechs …“ Wohl jeder, der einmal einen Tanzkurs besucht hat, wird sich an das anfangs mühsame Schritte zählen erinnern können. Über dieses Stadium sind Petra und Heinz Bolleininger aus Friedberg längst hinaus. Kein Wunder, schließlich zählen die beiden in ihrer Altersklasse zu den besten bayerischen Tanzpaaren in der Hobby-League und sie haben auch schon Erfolge in der nächsthöheren Stufe, beim „Rising Star“, vorzuweisen. Selbst bei deutschen Meisterschaften vertraten die beiden die Friedberger Farben erfolgreich.

2019 war das erfolgreichste Jahr für die Friedberger Tänzer

„2019 war unser bislang erfolgreichstes Jahr“, erzählt Heinz Bolleininger. Da belegte das Ehepaar beim Bayern-Cup – also quasi den bayerischen Meisterschaften – in der Hobby-League Altersklasse 7 Platz eins in der Kategorie Latein und wurde bei den Standardtänzen punktgleich mit dem Siegerpaar Zweiter. In der nächst höheren Kategorie „Rising Star“ landeten die beiden Friedberger auf dem vierten Platz. Die Wettbewerbe fanden zur Freude der beiden in der Friedberger Max-Kreitmayr-Halle, also vor heimischem Publikum, statt. „In der Hobby-Klasse musst du jeweils drei Tänze absolvieren, beim Rising Star kommt noch ein vierter Tanz dazu“, erklärt Heinz Bolleininger. Die Kategorie Standard besteht aus den Tänzen Langsamer Walzer, Tango und Quickstepp, bei Latein werden Cha-Cha-Cha, Rumba und Jive gefordert. Der vierte Tanz, der beim Rising Star absolviert werden muss, ist bei Standard der Wiener Walzer und bei Latein die Samba. „Und nach diesen Erfolgen habe ich Petra überredet, dass wir zu den deutschen DAT-Meisterschaften nach Mannheim fahren“, erzählt Heinz Bolleininger. DAT, das steht für Deutsches Amateur-Turnieramt und ist der Dachverband für diese Titelkämpfe.

Die deutschen Meisterschaften waren "ein Traum"

„Anfangs hab ich ein bisschen gezweifelt und er musste mich wirklich überreden, doch das Event war wirklich ein Traum“, erinnert sich Petra Bolleininger. Nicht nur, weil das tanzbegeisterte Ehepaar in der Hobby-League in der Kategorie Latein Dritter und bei den Standardtänzen Vierter wurde. „Das ganze Ambiente war traumhaft, rund 5000 Tänzer – Profis wie Amateure – waren in der Kongresshalle am Rosengarten am Start und getanzt wurde in der Halle zur gleichen Musik auf drei Flächen parallel und im Foyer noch einmal auf zwei Flächen. Das war schon beeindruckend“, erinnert sich Petra Bolleininger gerne – obwohl der Tag für die beiden sehr anstrengend war. „Wir sind um drei viertel fünf in der Früh losgefahren und waren am späten Abend wieder daheim – und hatten locker ein Kilo weniger auf den Rippen“, erzählt der 63 Jahre alte Heinz Bolleininger schmunzelnd. Das große Ballturnier, das traditionell am Abend der deutschen Titelkämpfe stattfindet, mussten die beiden sausen lassen.

2019 starteten Petra und Heinz Bolleininger zudem noch in Friedrichshafen beim internationalen Bodensee-Cup und gewannen dort in der Kategorie Rising Star die Standardkonkurrenz. Zur Belohnung gab’s einen Pokal und eine Urkunde – mehr nicht. „Aber wir machen es ja, weil wir Spaß an der Sache haben“, erklärt das Ehepaar.

Die ersten Schritte machten die Friedberger Tänzer vor 20 Jahren

Der Weg bis zu den deutschen Meisterschaften war lang und anstrengend. Vor gut 20 Jahren machten die beiden die ersten Tanzschritte – ganz klassisch, bei einem Kurs der Volkshochschule. „Da war eher Heinz die treibende Kraft“, erinnert sich Petra Bolleininger. Als die Kinder aus dem Haus waren, wollte das Paar „einen Abend pro Woche für uns haben“, erzählt die 61-Jährige. Schließlich machten sie alle Kurse in Standard und Latein und wechselten 2004 zum TSC Blau-Weiß-Rot Friedberg , dessen Vorsitzender Heinz Bolleininger mittlerweile seit vier Jahren ist.

Petra und Heinz Bolleininger haben nicht ans Turniertanzen gedacht

„Daran, dass wir einmal Turnier tanzen würden, haben wir nie gedacht“, erläutert Petra Bolleininger. „Unser Trainer Markus Klaus war es schließlich, der uns überredete, es einmal zu versuchen“, so Heinz Bolleininger. 2016 folgte die Turnierpremiere in Friedberg – und zwar gleich bei der bayerischen Meisterschaft. Das Ergebnis konnte sich mehr als sehen lassen: Platz drei unter zwölf Paaren in der Hobby-League. „Somit hatten wir dann Blut geleckt und waren im Jahr darauf wieder am Start“, erzählt Heinz Bolleininger. Dann schon auf den Plätzen drei und zwei, 2018 kamen der erste bayerische Meistertitel und der Sprung in die nächst höhere Kategorie dazu.

Was fasziniert die beiden beim Tanzen? Es sei die Bewegung zur Musik, das Taktgefühl und die Tatsache, dass man den Sport gemeinsam ausüben könne – und natürlich die sportliche Herausforderung, erklären beide unisono. Und ganz wichtig ist dem Ehepaar die Geselligkeit. „Es sind viele Kontakte und Freundschaften entstanden“, so Petra Bolleininger. Die Vorlieben der beiden unterscheiden sich ein bisschen. „Petra mag mehr Latein, weil’s fetziger ist, ich bin eher für Standard – auch weil ich finde, dass Latein bei Männern ab einem bestimmten Alter nicht mehr so gut ausschaut“, so Heinz Bolleininger mit einem Schmunzeln.

Für 2020 haben die Friedberger Tänzer viel vor

Für das Jahr 2020 haben die beiden auch einiges vor. Bereits absolviert ist der Auftritt mit der Formationsgruppe beim Ball der Junggebliebenen, bei dem auch Tochter Daniela mit ihrer Gruppe dabei war. Am 21. März steigt wieder der Bayern-Cup in Friedberg und auf dem Terminkalender stehen auch ein Turnier in Mannheim sowie eventuell der Bodensee- und der Breisgau-Cup. Und im September soll dann ein Start bei den European BDT Open in Freiburg folgen. „Dazu habe ich noch nicht ja gesagt“, kommt ein vorsichtiger Protest von Petra Bolleininger. „Aber beim Tanzen führte eben der Herr“, lächelt ihr Ehemann.

Der TSC Blau-Weiß-Rot Friedberg bietet für jeden Tänzer das passende Trainingsprogramm vom Anfänger bis zum Turniertanz sowie Line Dance für Solotänzer und Tanzen für Kinder und Jugendliche.

