16:52 Uhr

Platz zwei bei der Premiere

Aurora Paoli und Simon Mächtle aus Mering tanzen sich beim Caddi-Cup gleich auf das Siegerpodest.

Von Alexandra Wandera

Im Saarland, genauer in Saarlouis, ging der Caddi-Cup für Nachwuchspaare über die Bühne – quasi als Einstimmung für die süddeutschen Rock’n’Roll-Meisterschaften der Paare. Dabei feierten die beiden sehr jungen Meringer Tänzer Aurora Paoli und Simon Mächtle ihre Wettkampfpremiere. Und die verlief prächtig, denn die beiden durften sich über einen zweiten Platz freuen.

Aurora Paoli und Simon Mächtle tanzen erst seit Mitte Oktober zusammen und somit war es für die beiden der erste gemeinsame Wettkampf. Simon hatte mit seiner früheren Partnerin schon einmal ein bisschen Turnierluft geschnuppert, während Aurora überhaupt erst seit 13 Monaten tanzt und noch nicht wusste, was auf sie zukommt. Das Aufwärmen und Vorbereiten lief problemlos und somit betrat das Paar zwar nervös, aber motiviert in der dritten Runde die Tanzfläche. Mit guter Grundtechnik und Ausstrahlung absolvierten sie ihr Programm, auch Auroras Blackout wurde bewältigt.

Trotz des großen Fehlers zogen die beiden Meringer als eines der drei besten Paare direkt ins Finale ein. In der Endrunde der besten sieben Paare wollten sie natürlich erst recht zeigen, was schon in ihnen steckt und präsentierten sich spitzig, sauber, mit toller Mimik und fehlerfrei. Danach hieß es, auf die Siegerehrung warten. Klar war schon im Vorfeld, dass wohl niemand an dem Paar aus der Schweiz vorbeikommen würde, da diese sehr exakt und mit einem schweren Programm ich Können zum Besten gaben.

Am Ende kamen die neun Jahre alte Aurora und der zwölfjährige Simon auf einen hervorragenden zweiten Platz und übertrafen damit alle Erwartungen. Die Trainerinnen Tanja und Alexandra Wandera sowie die Eltern und die beiden nachwuchstänzer waren mehr als zufrieden und freuen sich auf weitere Turniere.

