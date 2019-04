00:04 Uhr

Platz zwei ist gesichert

Kissings zweite Mannschaft wird Vizemeister

Von Sandra Lederer

Nur noch ein Spieltag steht in der aktuellen Saison der Snooker-Bezirksliga an. Für die zweite Mannschaft des BSC Kissing steht jetzt schon fest, dass sie die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz abschließen werden. Der neunte und vorletzte Spieltag hat dies noch einmal bestätigt. Dabei hießen die Kissinger den aktuell Drittplatzierten, den BSV München, im eigenen Vereinsheim willkommen und konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen.

In der ersten Runde legte Mannschaftsführer Stefan Lederer einen Blitzstart gegen Kai Höltgen hin. Auch Alain Hamid arbeitete sich zunächst einen Vorsprung gegen Kevin Barth heraus, konnte ihn dann aber nicht halten. Ebenso unterlag Sebastian Seyßler gegen Alexander Weiß.

Ähnlich verliefen die zweiten Frames, an deren Ende Lederer den einzigen Punkt für Kissing holte. Somit sah es nach der ersten Runde nicht unbedingt nach einem Sieg für Kissing aus. Doch war dies für die junge Mannschaft noch lange kein Grund, den Kopf hängen zu lassen.

Im Gegenteil: Alle drei Kissinger drehten in der zweiten Runde noch einmal auf und machten klar, dass sie sich den zweiten Tabellenplatz mehr als verdienen. An allen drei Tischen gingen die BSC-Spieler nach zwei Frames als Sieger hervor. Das Endergebnis von 4:2 spielte drei weitere Punkte auf das Kissinger Konto. Zwar kann das Team damit seinem Vorsprung auf Platz drei ausbauen, doch ist der Kampf um die Tabellenspitze quasi schon entschieden. Der PBC Königsbrunn führt aktuell mit drei Punkten und plus von 20 gewonnenen Partien – dies ist auch im direkten Duell nicht mehr einholbar. Somit geht es für den BSC bei der Begegnung mit Königsbrunn am 5. Mai vor allem darum, die Saison für sich bestmöglich abzuschließen.

