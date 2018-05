Pöhlmann trifft zum Abschied

vor 19 Min.

Kissing setzt sich gegen den Absteiger TSV Neusäß knapp mit 2:1 durch. Warum der Unparteiischen einen Kissinger Torjubel mit der Gelben Karte ahndete

Von Roland Gottwald

Der gut leitende Schiedsrichter Christian Erhart aus Sulzberg musste das letzte Saisonspiel des Kissinger SC gegen den TSV Neusäß leicht verspätet anpfeifen. Der Grund war die Verabschiedung von Kissings Dominik Pöhlmann, der aus beruflichen Gründen nach München wechselt. Und wie so oft schreibt der Fußball seine besondere Geschichte. Dominik Pöhlmann macht sich nicht nur durch seine klasse Leistung ein Abschiedsgeschenk, sondern erzielt bereits in der zweiten Minute das 1:0 für den Gastgeber.

Aber durch den Rückstand schien der Tabellenletzte besonders motiviert und kam aufgrund einer zu sorglosen KSC-Abwehr nach zehn Minuten zum 1:1 durch Tobias Müller. Fortan hatte der Gast mehr vom Spiel, das aber kein gutes Bezirksliganiveau hatte.

Deutlich ansehlicher war der zweite Spielabschnitt. Kissing spielte aggressiver in der Defensive und zielstrebiger nach vorne. Wieder erzielte Dominik Pöhlmann den nächsten KSC-Treffer, der allerdings wegen eines Foulspiels aberkannt wurde (47.). Nur zwei Minuten später hatte Jonas Gottwald die Riesenchance zur Heimführung, scheiterte aber an Torhüter Tobias Kastenhuber. Kissing blieb weiter am Drücker: Gottwald wurde steil geschickt, an seinem Rückpass rutschte Edin Ganibegovic knapp vorbei. Die KSC-Führung lag in der Luft und als Pöhlmanns Solo zur Ecke geklärt wurde, erzielte Jonas Gottwald im Anschluss den Siegtreffer (69.). Dass er sich beim Jubel das Trikot auszog und darunter das mit der Nummer 20 seines langjährigen Spielpartners Dominik Pöhlmann zum Vorschein kam, fand der Schiedsrichter nicht akzeptabel und zeigte Gottwald „Gelb“. Die letzte Chance zum Ausgleich vergab Andreas Beltle mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, der knapp am linken Pfosten des von Franko Berglmeir in der zweiten Halbzeit sicher gehüteten KSC-Tores vorbeiging. Deniz Eryildirim hatte sich in der ersten Halbzeit ohne Fremdeinwirkung verletzt und blieb zur Halbzeit in der Kabine.

KSC Eryildirim (46. Berglmeir), Graf, Cena, Ganibegovic, Juppe, Schuller (64. Lachner), Kergel (64. Wrba), Gottwald, Büchler, Pöhlmann, Springer – Tore 1:0 Pöhlmann (2.), 1:1 Müller (10.), 2:1 Gottwald (69. – Schiedsrichter Christian Erhart – Zuschauer 120

