vor 23 Min.

Premiere: Wie sich die Friedberger Wasserskifahrer auf die EM vorbereiten

Für ihren großen Traum legen sich die Wasserskifahrer des WSV Friedberg ins Zeug. Beinahe täglich üben Leni Bauer und ihre Teamkollegen am Friedberger See.

Plus Die Wettkämpfe finden im September erstmals auf dem Friedberger See statt. Besonders der Nachwuchs ist schon jetzt kaum zu bremsen. So läuft das Training ab.

Von Sebastian Richly

Plötzlich geht es ganz schnell. Das Seil beschleunigt innerhalb weniger Sekunden auf eine Geschwindigkeit von mehr als 50 Stundenkilometer. Für die Wasserskifahrer ist der Start allerdings die leichteste Übung. Viel schwieriger ist es, die Bojen auf der anderen Seite des Friedberger Sees zu durchfahren. Die Nachwuchs-Wassersportler des WSV Friedberg gleiten in der Abendsonne elegant über das Wasser.

