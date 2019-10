vor 54 Min.

Premiere für den Gau Friedberg

Die Luftgewehrschützinnen holen sich zum ersten Mal den Sieg beim Ursula-Pokal – und das mit einem Spitzenergebnis. Das Pistolen-Team wird Fünfter.

Von Reinhold Müller

In diesem Jahr fand der Endkampf um die Bezirkspokale der heiligen Ursula auf der Schießanlage der ZSG Pfaffing im Gau Wasserburg/Haag statt. Bereits zum dritten Mal in Folge hatten sich hierfür auch die Damen des Sportschützengaues Friedberg qualifiziert – und sie durften am Ende jubeln.

Mit dem Luftgewehr traten acht, mit der Luftpistole neun Mannschaften an. Bei diesem Bezirkspokalwettbewerb werden vom Ringergebnis einer Schützin die Differenz auf optimale 400 Ringe und der beste Teiler zu einem Punktergebnis addiert. Dabei wurden sehr gute Resultate erzielt. Nach der Teiler-, bzw. Blatt´l-Wertung lagen mit dem Luftgewehr der Gau Pöttmes-Neuburg (108,8), sowie Friedberg (113,7), Rosenheim (120,9), Rupertigau (124,4) und Schrobenhausen (137,0) ganz eng zusammen. Der Gau mit dem niedrigsten Punktewert erhält die handgeschnitzte Figur der Heiligen Ursula für ein Jahr.

Die Ringwertung gibt den Ausschlag

Nun musste die Ringwertung entscheiden und hier setzten sich die Damen des Friedberger Schützengaues als Vorjahreszweiter diesmal mit einem Spitzenergebnis von 1554 Ringen und gesamt 159,7 Punkten hauchdünn vor Pöttmes-Neuburg (1538/170,8) und Schrobenhausen (1544/ 193,0) durch und holten sich erstmals den Pokal. Titelverteidiger Landsberg wurden mit 259,9 Punkten Sechster, der gastgebende Gau Wasserburg /Haag folgte mit 285,8 Punkten auf Platz sieben. Die punktbeste Schützin war Elisabeth Singhammer aus dem Rupertigau mit 17,6 Punkten. Sie schoss 387 Ringe und mit einem 4,6-Teiler das beste Blatt´l. Auf Platz zwei folgte mit 25,7 Punkten ebenfalls vom Rupertigau Christina Sinzinger mit 391 Ringen und 16,7-Teiler. Platz drei erreichte Sabrina Eckert aus Kissing vom siegreichen Gau Friedberg mit 26,3 Punkten. Sie schoss mit 394 Ringen das Topergebnis und einen 20,3-Teiler.

Sabrina Eckert schießt eine 100er-Serie

Dreimal fiel eine optimale Serie von 100 Ringen. Über diese tolle Leistung konnten sich Sabrina Eckert, Michaela Hirschberger (Gau Friedberg) und Christina Sinzinger freuen. Neben Sabrina Eckert glänzte auch Michaela Hirschberger (KK Mering) mit 391 Ringen und einem 35,7-Teiler mit 44,7 Punkten. Nicole Lindermayr (Freischütz Haberskirch) erreichte 56,1 Punkte (387 + 43,1) und Cäcilia Stadtherr (Merching) kam mit 382 Ringen und einen 14,6-Teiler auf 32,6 Punkte.

Die Luftpistolenwertung entschied mit 254,2 Punkten erneut der Gau Dachau deutlich für sich. Der Landsberg lag mit 344,0 Punkten auf Platz zwei, gefolgt vom Rupertigau (348,9). Die Damen des Friedberger Sportschützengaues erreichten mit Verena Wolf (Freienried/147,5 Punkte), Hildegard Reimchen (Dasing/163,1) und Dora Gammel (Rinnenthal/178,6) mit 489,2 Punkten den fünften Platz.

Themen folgen