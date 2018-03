vor 51 Min.

Premiere für die „Bezirkszwerge“ Lokalsport

Zwei Mädchen des TSV Friedberg erleben eine erfolgreiche Wettkampfpremiere. Die „alten Hasen“ trumpfen auch groß auf.

Von Heidi Schweizer

Mit guten Leistungen warteten die Schwimmer des TSV Friedberg sowohl bei den regionale Bestenkämpfen als auch dem Bewerb „Bezirkszwerge“ in Haunstetten auf.

Beim kindgerechten Wettkampf „Bezirkszwerge“, der eingebettet in die regionalen Bestenkämpfe Schwaben Nord in Haunstetten stattfand, konnten die beiden sieben Jahre alten Antonia Tränkner und Katharina Bitzl bei ihrer Wettkampfpremiere nach Edelmetall greifen. Katharina Bitzle durfte gleich zweimal auf das Treppchen. Über 25 Meter Rücken stand sie ganz oben und über 25 Meter Brust erreichte sie Platz zwei. Dicht gefolgt von Antonia Tränkner, die direkt hinter ihr auf den Plätzen zwei und drei landete. Auch für ihre Trainerin Angela Reichert war dies ein toller Erfolg.

Eine Top-Leistung legte Michael Geppert (Jahrgang 2001) an den Tag. Fünf von sechs Wettkämpfen entschied er für sich und musste sich nur über die 100 Meter Schmetterling einem Konkurrenten geschlagen geben. Auf den Strecken 200 Meter Freistil (2:19,48 Minuten), Lagen und Rücken sowie den „halben“ Distanzen – also 100 Meter Rücken und Freistil – holte er sich jeweils die Goldmedaille. Clemens Moll konnte ebenfalls alle Starts in Edelmetall umwandeln. Gold erreichte er über 100 Meter Rücken und 200 Meter Freistil. Zu Silber und Bronze reichte es jeweils über die 100 Meter Freistil und Brust. Simon Stengl´s Konkurrenz war diesmal sehr stark. Dennoch schwamm er zu Gold über 200 Meter Rücken in 2:25,64 Minuten sowie zweimal zu Silber und einmal zu Bronze. Auch Michael Bitzl (2008) glänzte über 200 Meter Rücken mit Gold und freute sich über zwei weitere Silbermedaillen über 100 Meter Rücken und Freistil. Ebenfalls über 200 Meter Rücken war Luca Brackmann erfolgreich. Er sicherte sich neben zweimal Bronze (200 Meter-Lagen und 100 Meter Schmetterling) die Silbermedaille.

Einen kompletten Medaillensatz gab es für Thomas Schmeikal (2003). Die 100 Meter Brust und Rücken beendete er als Zweiter und Dritter, seine Zeit von 59,36 Sekunden bedeuteten Gold über 100 Meter Freistil.

Auch sehr gut mit den langen 200-Meter-Strecken kam Weda Kujawa (2004) zurecht. In der Rückenlage schlug sie als Zweite, in Freistil und Lagen jeweils als Dritte an. Über 100 Meter Brust wurde Lukas Nagel (2008) Zweiter. Martin Wetzel und Emily Winter und Michael Meidinger holten jeweils eine Bronzemedaille.

Neu zum Friedberger Team gesellte sich Quirin Mayr (2009), der sich bei seinem ersten Wettkampf gleich über 100 Meter versuchte und neue persönliche Bestzeiten schwamm. Auch die weiteren Nachwuchsschwimmer Carla Bruggey, Klara Seebauer, Lea & Jana Niedzwiezki verbesserten ihre Trainingszeiten, ebenso wie Joy Jana Nell, Hannah Bruggey, Antonia Mayr und Philipp Tränkner.

Die Trainer Susanne Spaar, Angela Reichert und Nicole Müller zeigten sich erfreut über die konstant guten Leistungen.

