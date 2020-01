vor 20 Min.

Quirin Oswald ist der neue Jugend-Schützenkönig

Der Nachwuchs der Bacherleh-Schützen misst sich in Steinach. Wie die Teilnehmer abschneiden

Quirin Oswald hat den Jugendkönigstitel bei den Bacherleh-Schützen mit einem 15-Teiler gewonnen. Er konnte sich somit die Jugendschützenkette vom Schützenmeister Patrick Menhart umhängen lassen.

Knapp dahinter folgte als Vizekönig Elias Tenta und auf dem dritten Platz Jonas Bichler. Der Vater von Qurin, Andreas Oswald, ist Schützenkönig in der Schützenklasse, somit sind beide Könige in einer Familie.

Besonders ehrgeizig ging es auch bei den gleichzeitig ausgeschossenen Vereinsmeisterschaften zu. Erstmals gingen auch Jugendliche unter zehn Jahren beim Lichtgewehrschießen an den Start. Das beste Blattl beim Wanderpokal erzielte auch die Jungschützin Bianca Söhl mit einem 14-Teiler. Den Jugendwanderpokal gewann Lukas Gastl einem 73-Teiler. Beide durften die gewonnen Pokale für ein Jahr mit nach Hause nehmen.

Auch die Ehrungen für das Deutsche Jugendsportabzeichen fanden in diesem Rahmen statt. Das Ehrenzeichen in Gold erreichten Johanna und Lukas Gastl. Sophia und Elias Tenta sowie Jonas Bichler erkämpften sich das Zeichen in Silber. Anna-Lena und Quirin Oswald bekamen Bronze.

Themen folgen