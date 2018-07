Reiter heben beim Neustart ab

vor 39 Min.

Das Wochenende gehört in Mergenthau den Sportlern und ihren Pferden. Beim dreitägigen Turnier kommen alle Alters- und Leistungsklassen auf ihre Kosten.

Von Daniel Weber und Philipp Schröders

Im Reitpark Mergenthau stand am Wochenende alles im Zeichen des Turniersports. Dabei wurde den Zuschauern drei Tage lang viel geboten. Vom Wetter her mussten die Veranstalter aber zunächst mit Problemen kämpfen. „Zwei Tage vorher ist uns der Platz untergegangen, weil es so geregnet hat“, sagte Lisa Wolferseder. Für die Helfer sei der zusätzliche Einsatz aber nicht schlimm gewesen. „Sie hatten Zeit, sich zu finden.“

Für die Veranstalter handelte es sich schließlich um eine Premiere. Zwar gab es früher schon Reitturniere auf dem Gut, aber die jetzigen Veranstalter schmissen es zum ersten Mal. 2014 hatte Lisa Wolfers-eder mit ihrem Mann Florian die Anlage mit dem Parkstüberl übernommen, 2016 kam der Stall hinzu. „Dann sind wir auf die Schnapsidee gekommen, wieder ein Turnier zu machen“, sagte Lisa Wolferseder mit einem Lächeln. Das war mit sehr viel Arbeit verbunden. Jede einzelne Stange für die Hindernisse musste das Team neu anmalen. Doch der Aufwand hat sich gelohnt. Wolferseder freute sich am Sonntag über den guten Zuspruch beim Turnier. Am Freitag startete es mit den Jungpferdeprüfungen. Auch Richard Gardner war mit eigenen Nachwuchspferden des Gestüts Jennissen in Stätzling am Start. Das Zuschauerinteresse hielt sich noch in Grenzen. „Die Profis bringen sowieso wenig Leute mit, und freitags müssen die meisten auch arbeiten“, sagte Wolferseder. Am Samstag war dann das Wetter besser, was deutlich mehr Leute anzog. „Die Küche war leer gefegt“, sagte Wolferseder. Das Ende des Tages markierte die Springprüfung Klasse M*.

Pferde und Reiter putzen sich heraus

Am Sonntagvormittag waren die Junioren bis 16 Jahre bei der Qualifikationen zum Nürnberger Burgpokal gefordert. Danach stand das Kostümreiten auf dem Programm. Pferde und Reiter putzten sich heraus, von der schicken Prinzessin bis zum wilden Ritter war alles geboten. Bei den Zuschauern kamen die Verkleidungen gut an, und bei der Ehrenrunde nach der Preisverleihung gab es noch einmal kräftigen Applaus. Das überraschte Franz Wolferseder wenig: „Schon früher war das Kostümreiten ein Publikumsliebling und in Kissing bekannt. Das hat sich trotz der langen Pause offenbar nicht geändert“, meinte der Vater, der froh ist, dass die jüngere Generation die Leitung der Veranstaltung übernommen hatte. Passend dazu stand auch die Jugend im Fokus, das Wochenende sollte vor allem den jungen Sportlern eine Plattform bieten.

Bei der Springprüfung der Klasse M, der letzten Herausforderung am Sonntag, ging es dann schließlich um den Großen Preis von Mergen-thau. Den nahm Anne Afflerbach aus Königsbrunn mit nach Hause. Am Ende des Tages war Lisa Wolferseder froh, dass alles gut über die Bühne gegangen war, und das beim ersten Turnier. „Insgesamt waren mehr Zuschauer hier, als wir erwartet hatten, trotz der Startschwierigkeiten am Freitag. Das Wetter hat doch noch mitgespielt, da kamen die Leute gerne“, meinte sie.

950 Sportler sind angemeldet

Von den etwa 950 angemeldeten Sportlern traten die meisten auch zu den verschiedenen Disziplinen an, nur am Freitag gab es einige Absagen – „meist wohl ebenfalls wetterbedingt“, vermutete die Organisatorin. Unangenehme Zwischenfälle hatte sie keine zu beklagen, weder Rosse noch Reiter verletzten sich, was bei der hohen Teilnehmerzahl keineswegs selbstverständlich ist.

Lisa Wolferseder freute sich sehr, dass viele der Teilnehmer aus der Gegend kamen. Für sie war die Veranstaltung schließlich gedacht. Die Lücke an Turnierangeboten, die vor einigen Jahren mit dem Ende des Reitvereins Mergenthau-Kissing entstanden war, scheint sich nun wieder zu füllen. Das lobten nicht nur die Sportler, sondern auch viele Zuschauer, von denen sich einige noch an frühere Zeiten erinnern konnten und den frischen Wind begrüßten, den das neue Organisationsteam mit sich brachte.

