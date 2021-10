Reitsport

Herbstlicher Kraftakt: Dressurpokalfinale findet in Mergenthau statt

Bereits im Sommer fand im Reitpark Merganthau ein Dressurturnier statt. Am Wochenende ist es wieder soweit.

Plus Im Reitpark Mergenthau findet am Wochenende das schwäbische Dressurpokalfinale statt. Es ist das dritte Kissinger Turnier in diesem Jahr. Das ist alles geboten.

Von Sebastian Richly

Endspurt im Reitpark Mergenthau. Am Samstag und Sonntag findet das abschließende Turnier auf der Anlage statt. Bereits zum zweiten mal in diesem Jahr messen sich dort die Dressurreiterinnen und Dressurreiter. Neben den normalen preisen werden in fünf Disziplinen auch die schwäbischen Dressurpokalsieger ermittelt.

