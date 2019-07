00:03 Uhr

Reserve muss in die Relegation

Friedbergs zweite Mannschaft möchte in die Landesliga 4 aufsteigen

Spannend ging es für die Turnerinnen des TSV Friedberg beim Wettkampf in der Bezirksliga der Staffel 1 ebenfalls in Pfuhl zu. Das jüngere Team Friedberg II kämpfte mit Lara Vucinic, Lisa Hartmann, Linda Bernert, Marie-Sophie Linzenkirchner, Ilayda Hizal, Franziska Hohenester und Lena Lugauer um den Aufstieg in die Landesliga 4.

Beim ersten Wettkampf glänzten die Friedberger Mädchen noch mit Platz eins, konnten sich aber jetzt gegen den Sieger USC München nicht durchsetzen. Trotzdem schaffte es die Friedberger Truppe im Gesamtergebnis beider Wettkämpfe auf einen sicheren zweiten Platz.

Aus den vier Bezirksligen müssen nun jeweils Platz eins und zwei den Aufstieg in die Landesliga 4 austurnen. Das bedeutet, dass Friedbergs zweite Mannschaft beim Relegationskampf im September in Waging antreten muss. Im Einzelnen turnten die Mädchen an Sprung und Barren ordentliche Übungen. Am Balken gab es durch Lara und Ilayda Stürze. Am Boden lief es wiederum richtig gut.

Die beste Friedbergerin an allen vier Geräten war Lisa Hartmann, die in der Einzelwertung bis auf Platz zwei vorstieß. Lediglich Nina Wüst (Jahrgang 1999) vom USC München konnte sie toppen. Da die zweite Mannschaft mit fünf 11-Jährigen noch sehr jung ist, werden sich höhere Schwierigkeitsgrade erst im Lauf der Zeit einstellen.

Wie auch für die ältere erste Mannschaft besteht nun im Herbst in Waging auch für das jüngere Team noch einmal die große Chance, den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse perfekt zu machen. (wm-)

Themen Folgen