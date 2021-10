Sie führen einen Wettkampf unter besonderen Bedingungen

Plus Luzie Riva Lampe und Jana Deibel vom TSV Friedberg sind beim Bayern Cup vorne dabei. Der Wettkampf wurde aber nicht wie gewohnt ausgetragen.

Die beiden Gymnastinnen Luzie Riva Lampe und Jana Deibel aus der Leistungsschiene der Rhythmischen Sportgymnastik des TSV Friedberg haben am Bayern Cup 2021 teilgenommen. Aber nicht wie gewohnt, sondern im Rahmen eines Online-Wettkampfes.