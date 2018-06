Ried erreicht das rettende Ufer

vor 4 Min.

Obenauf waren die Rieder diesmal – so wie hier Lorenz Hintersberger. Der SVR schaffte in letzter Sekunde den Klassenerhalt.

Der überraschende Sieg in Oberbernbach sichert den Klassenerhalt. Der TSV Friedberg feiert einen 5:1-Erfolg. Dasing kassiert noch eine Niederlage.

Von Reinhold Rummel und Peter Kleist

Der SV Ried hat es doch noch geschafft. Im allerletzten Moment verbannte man das Abstiegsgespenst mit einem überraschenden 4:1-Sieg in Oberbernbach. Da zeitgleich Klingen (2:5 gegen Mühlried) und Sielenbach (1:3 gegen Affing II) verloren, kletterten die Rieder auf den drittletzten Platz und bleiben „drin“. Absteigen muss der TSV Sielenbach aufgrund des schlechteren direkten Vergleichs mit Klingen, das in die Abstiegsrelegation geht. Meister TSV Friedberg besiegte Gundelsdorf mit 5:1, Vize Dasing verlor in Gebenhofen knapp mit 0:1.

SC Oberbernbach – SV Ried 1:4 Mächtig angefressen war SCO-Vorsitzender Erasmus Großmann „So darf man sich zu Hause in so einem wichtigen Spiel nicht präsentieren.“ Alles was Oberbernbach zuletzt ausgezeichnet hatte, ließ man gegen den abstiegsgefährdeten SV Ried gänzlich missen. Zwar führte man durch einen Treffer von Martin Miesl schnell mit 1:0, dann aber kam der Gast. „Wir haben endlich einmal gnadenlos unsere Chancen genutzt“, jubelte SVR-Co-Spielertrainer Michael Meisetschläger nach dem gelungenen Coup zum Saisonfinale. „Einfach toll, dass wir uns noch retten konnten“, stimmte er sich mit seinen Teamkollegen natürlich feucht-fröhlich auf diesen Erfolg ein. Den Rückstand drehten Michael Kiser und Spielertrainer Dominik Koch mit zwei Toren. Für Großmann war die Schlüsselszene die Rote Karte gegen Afoda Fadel: „Das war schon eine ganz harte Entscheidung, nach dem Schubser gegen Lakomiak Rot zu zeigen.“ Ried nutzte die sich nun bietenden Räume und Holzmann erhöhte zum 4:1-Endstand.

Tore 1:0 Niesl (12.) 1:1 Kiser (14.) 1:2 Koch (19.) 1:3 Koch (71.) 1:4 Holzmann (80.) – Rote Karte Afoda (52./SCO) – Zuschauer 80 – Schiedsrichter Erwin Sauer

TSVFriedberg – FC Gundelsdorf 5:1 Es war ein lockerer Ausklang für den TSV Friedberg. Und Abteilungsleiter Marcus Mendel strahlte, nachdem auch die „Zweite“Meister geworden war: „Zwei Meistertitel in einer Saison, das ist schon hervorragend“, meinte er. Vor dem Spiel wurden Sebastian Slupik und Dieter Deak verabschiedet, dann folgte ein recht unterhaltsames Spiel bei schwül-heißer Witterung. Mann des Tages beim TSV war sicher der dreifache Torschütze Valentin Enderle, die beiden anderen Treffer steuerten Florian Haug und Vedad Salihovic bei. Emotionaler Höhepunkt war die Einwechslung von Torhüter Felix Seidel kurz vor Schluss, der aufgrund eines Arbeitsunfalls fast ein Jahr hatte pausieren müssen.

Tore 1:0 Enderle (26.), 1:1 Näder (39,.), 2:1 Enderle (41.), 3:1 Haug (73.),4:1 Enderle (75.), 5:1 Salihovic (81.) – Zuschauer 120 – Schiedsrichter Vinzenz Lehmann

DJK Gebenhofen – TSV Dasing 1:0 Die Miok-Elf revanchierte sich für die derbe 0:9-Vorrundenpleite und bezwang den Vizemeister im letzten Heimspiel knapp mit 1:0. „Der Erfolg ging in Ordnung“, fasste Pressesprecher Sigi Haas die Partie zusammen. „Wir haben nach dem Wechsel mehr investiert“, meinte er. Dasing vergab im ersten Spielabschnitt gute Möglichkeiten und war nach dem Wechsel bedacht, die Partie ohne weitere Verletzungen zu überstehen. Für den Siegtreffer der Heimelf sorgte Philip Bachmeir nach einem Eckball von Thomas Schaich. Der 70-jährige Unparteiische Erich Plepla leitete dabei in seinem 2501. Spiel die Partie ohne Mühe.

Tor 1:0 Bachmeir (62.) – Zuschauer 80

