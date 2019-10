27.10.2019

Ried stoppt Stätzlings Höhenflug

Der SVR siegt knapp, aber verdient mit 2:1. Wulfertshausen erlebt ein Debakel, Bachern gewinnt souverän.

Von Reinhold Rummel

Völlig von der Rolle präsentierte sich der SV Wulfertshausen im Heimspiel gegen den FCGundelsdorf – 0:7 lautete der Endstand. Strahlende Gesichter sah man dagegen beim SV Ried, der den FC Stätzling II mit 2:1 niederkämpfte.

Ried - Stätzling II 2:1 Eine überraschende Niederlage kassierte der FC Stätzling II beim Gastspiel in Ried. Die Heimelf hatte einen hervorragenden Start und setzte dies dann auch in Tore um. „Wir hätten zur Pause sogar noch klarer führen können“, so Rieds Spielertrainer Michael Meisetschläger, der den Sieg als „sicher nicht unverdient“ bezeichnete. Seine Elf agierte vor allem in der Defensive sehr konzentriert, was den technisch versierten Stätzlingern gar nicht schmeckte. Der FCS kam über die gesamte Spieldauer nicht ins Rollen. Rieds Lorenz Hintersberger scheiterte zunächst zweimal freistehend, ehe Meisetschläger per Foulelfmeter schließlich das 1:0 für die Platzherren machte. Daniel Holzmann war gefoult worden. Und Pascal Lakomiak legte mit einem Volleyschuss auf Zuspiel von Michael Weishaupt noch vor dem Wechsel den zweiten Treffer nach. „Das war unsere beste Saisonleistung im ersten Spielabschnitt“, lobte Meisetschläger sein Team. Das ließ nach dem Wechsel dann ein paar Prozentpunkte nach und Stätzling kam durch einen sehenswerten Fallrückzieher von Sebastian Kneer zum Anschlusstreffer. Ried brachte die hektische Partie aber über die Zeit.

Tore 1:0 Meisetschläger (26./Foulelfmeter) 2:0 Lakomiak (32.) 2:1 Kneer (59.) – Zuschauer 80

SVW-Trainer Schaller ist bedient

Wulfertshausen – FC Gundelsdorf 0:7 Völlig bedient ging SVW-Trainer Bastian Schaller kerzengerade nach dem Schlusspfiff nach Hause. „Da fehlen einem einfach die Worte, wie stümperhaft wir uns präsentierten.“ Schaller traute seinen Augen nicht mehr, vor allem was die Defensivarbeit betraf. Nahezu bei allen Gegentreffern leistete man kräftig Unterstützung. „Da musste sich Gundelsdorf fast nicht mehr anstrengen, so fahrlässig, wie wir in der Abwehr waren“, wetterte Schaller. Glücksgefühle hatte dagegen FCG-Neuzugang Thomas Nöbel. Der routinierte Torjäger machte mit einem Hattrick zwischen der achten und 34. Minute auf sich aufmerksam. Sturmkollege Fabian Forster erhöhte dann zum 4:0-Pausenstand. Wer gedacht hätte, die Kabinenansprache von Bastian Schaller hätte die Heimelf wachgerüttelt, wurde enttäuscht. Gundelsdorf legte drei weitere Treffer nach.

Tore 0:1 Nöbel (8.), 0:2 Nöbel (31.) 0:3 Nöbel (34.) 0:4 Forster (44.) 0:5 Kröpfl (50.) 0:6 Golling (75./ET) 0:7 Forster (84.) – Gelb-Rot Bittner (SVW/78.) – Zuschauer 70

Ottmaring gleicht zweimal aus

Ottmaring – TSV Rehling 2:2 Zweimal musste die Heimelf einem Rückstand hinterherlaufen. „Das war eine enge Kiste“, war dann SVO-Pressesprecher Alexander Goss mit der Punkteteilung nach 90 Minuten nicht unzufrieden. Rehling trat nach den jüngsten Erfolgen selbstbewusst auf und ging schon nach neun Minuten in Führung, als Torhüter Paula einen Schuss von Schmid nur abklatschen konnte und Yusuf Aktürk am schnellsten reagierte. Ottmaring musste dann bis zur 59. Minute warten, ehe der Ausgleichstreffer notiert werden konnte. Dominik Bolleininger, der vor dem Anpfiff für sein 250. Spiel geehrt wurde, zimmerte zunächst einen Foulelfmeter an den linken Innenpfosten. Vor dort sprang er an den rechten Pfosten – Philipp Heiß drückte ihn schließlich über die Linie. Rehling ging durch Schmid wieder in Front, ehe Christopher Fischer per Kopf zum 2:2 traf.

Tore 0:1 Aktürk (9.) 1:1 Heiß (59.) 1:2 Schmid (68.) 2:2 Fischer (89.) – Gelb-Rot Gölbas (90./TSV) – Zuschauer 70

Bachern - Affing II 4:1 Von einem hochverdienten Heimerfolg sprach Bacherns Abteilungsleiter Andreas Huber. „Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung.“ Schon in der siebten Spielminute konnte er den Führungstreffer notieren. Tobias Rohrer vollendete ein Zuspiel von Markus Gold. Wenig später bediente Viktor Stiebel Marco Steinhart und dessen strammer Drehschuss zappelte zum 2:0 im Netz. Dann hatte Affing Glück, dass der Schuss von Steven Holzapfel nur an den Pfosten ging. Affing bäumte sich auf, Sebastian Ströhl erlief einen zu kurzen Rückpass von Michael Mandelka und verkürzte auf 1:2. Aber nach dem Wechsel machte Bachern wieder mehr Tempo. Markus Gold und Viktor Stiebel machten mit ihren Treffern (47. und 67. Minute) den Deckel zum 4:1-Endstand drauf.

Tore 1:0 Rohrer (7.) 2:0 Steinhart (20.) 2:1 Ströhl (34.) 3:1 Gold (47.) 4:1 Stiebel (67.) – Zuschauer 90

