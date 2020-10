vor 26 Min.

Ried unterliegt deutlich mit 1:5

Mehrere Partien werden in der Fußball-Kreisklasse. abgesagt. Stätzling II holt drei Punkte.

Von Reinhold Rummel

Spielleiter Günther Behr konnte in der Kreisklasse Aichach keinen kompletten Spieltag vermelden. Die beiden Begegnungen BC Aresing gegen SV Ottmaring und SF Bachern gegen SV Wulfertshausen mussten kurzfristig abgesagt werden. Die zweite Garnitur des FC Stätzling gewann mit 3:0 gegen den FC Tandern und stürmte damit an die Tabellenspitze. Der TSV Inchenhofen festigte seinen dritten Platz mit einem 5:1-Auswärtserfolg beim SV Ried.

FC Stätzling II – FC Tandern 3:0 Lobende Worte hatte FCS-Coach Christian Jauernig zunächst für Torhüter Gerhard Gleich. Der Stätzlinger Keeper war der Garant für den klaren Heimerfolg: „Er hat mit seinen zahlreichen Paraden uns in der Drangphase der Gäste im Spiel gehalten und dafür gesorgt, dass letztlich der Sieg eingefahren werden konnte.“ Vor allem gegen Peter Schramm und Hannes Winter klärte er bärenstark. „Das waren schon starke Aktionen“, so Jauernig. Maximilian Schütz hatte die Heimelf nach einen weiten Einwurf von Stefan Reinthaler in Führung gebracht. Als nach dem Seitenwechsel Stefan Stronczik einen Steilpass von Hakan Nurten zum 2:0 verwertete, war das Spiel gelaufen. Zumal Stronczik auf Zuspiel von Markus Rolle wenig später zum 3:0-Endstand traf – damit übernahm der FC Stätzling die Tabellenführung in der Kreisklasse.

SV Ried – TSV Inchenhofen 1:5 Der TSV Inchenhofen bleibt auf Schlagdistanz zur Tabellenführung. Beim SV Ried entführte die Elf um Spielertrainer Maximilian Heilgemeier mit einem 5:1-Erfolg die Punkte. „Das war heute eine gute Steigerung nach dem Wechsel und deshalb geht der Erfolg auch in Ordnung“, so der Coach. Zumal Torhüter Andreas Egger nach 70 Minuten den Foulelfmeter von Peter Neumeier parierte. „Das war ganz wichtig, denn damit ist Ried nicht mehr ins Spiel zurückgekommen“, so Heilgemeier. Bereits in der 11. Spielminute erzielte Stefan Stegmayer die Gästeführung. Lorenz Hintersberger konnte für die Heimelf zwar ausgleichen, aber dann zimmerte Heilgemeier eine Eckballvorlage von Elias Landsbeck brachial unter die Torkante zur erneuten Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Inchenhofen weiter den Druck. Als Stegmayer im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Landsbeck zum 3:1. Der starke Stegmayer erhöhte auf 4:1. Dann steuerte Andreas Manhard den fünften Treffer bei. „Das freut mich besonders, denn der Andy hat sich nach seiner komplizierten Knieverletzung wieder zurück gekämpft.“

