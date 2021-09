Meringer freuen sich auf den Saisonbeginn

Plus Der TSC Mering startet auswärts in Mietraching. Worauf die Ringer setzen.

Am Samstagabend werden die Ringer des TSC Mering ein fast schon verloren gegangenes Gefühl aufleben lassen dürfen: echtes Wettkampffeeling. „Wir sind unheimlich heiß auf die Saison und alle Athleten brennen für einen guten Start“, schwärmt der zweite Vorsitzende Dominik Ringenberger vor dem ersten Wettkampf.