18:17 Uhr

Rinnenthal deklassiert Spitzenreiter BC Aichach

Der BC Rinnenthal demontiert den Primus, während der TSV Dasing mit Routinier im Tor verliert. Der Kissinger SC nutzt seine Chancen in Lagerlechfeld nicht.

Für eine Überraschung sorgte der BC Rinnenthal beim Tabellenführer BC Aichach. Während der TSV Dasing weiter im Abstiegskampf zittern muss, holt Kissing zumindest einen Punkt im Derby.

Aichach – BC Rinnenthal 1:6

Mit 6:1 gewann der BC Rinnenthal beim Tabellenführer BC Aichach und konnte sich so eindrucksvoll für die 1:7-Niederlage aus der Vorrunde revanchieren. Die Truppe von Coach Lubos Cerny trat in Aichach an und konnte bereits nach zehn Minuten in Führung gehen. Mit einem Sonntagsschuss aus 20 Metern legte Julian Büchler den Grundstock. Kurz darauf erhöhte Co-Trainer Samet Kurt nach Vorarbeit von Benni Engl auf 2:0. Der BC Aichach kam in der ersten Hälfte überhaupt nicht ins Spiel und musste nach einer halben Stunde das 0:3 in Person von Benedikt Engl hinnehmen. Engl legte noch einen drauf, als er nach einem Sololauf von Elias Bradl aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Im zweiten Abschnitt verflachte die Partie und es dauerte bis zur 82. Minute, bis wieder Engl an der Reihe war. Matthias Reisinger steckte an der Mittellinie durch und Engl vollendete im Alleingang. Das 6:0 erzielte Büchler nach Engl-Vorarbeit, ehe Aichachs Torjäger Marcus Wehren in der Schlussminute noch der Ehrentreffer für den BCA gelang. (lint)

Keine Rote Karte: Ex-Kissinger hat Glück

SpVgg Lagerlechfeld - Kissinger SC 1:1

Für Schiedsrichter Helmut Böshenz war die Spielleitung aufgrund der vielen Nicklichkeiten keine leichte Aufgabe, die er aber grundsätzlich sehr gut löste. Einzig den Vorwurf, warum er den Ex-Kissinger Alex Kergel nach einem mutmaßlichen Faustschlag gegen Luca Ogino nicht des Feldes verwies, musste er sich seitens der Kissinger Verantwortlichen gefallen lassen. Wenn man beide Halbzeiten betrachtet, war der Gastgeber im ersten Abschnitt, vor allem durch die Standards von Kergel die bessere, weil gefährlichere Mannschaft. So ging Lagerlechfeld nach einem krassen Abspielfehler durch Daniel Raffler mit 1:0 in Führung (18.). Klar besser war der Gast in Spielhälfte zwei und wurde nach klarem Foul von Angelo Cena an Andy Lachner mit einem Strafstoß belohnt. Pascal Mader verwandelte zum verdienten Ausgleich (68.). Fortan spielte nur noch Kissing und hatte durch Jonas Gottwald (67., 86.) und Dardan Gashi (56.) beste Chancen. So musste sich der KSV mit der Punkteteilung zufriedengeben. (rgw)

TSV Dasing – Griesbeckerzell 0:3

Im Vergleich zur Vorwoche konnten die Gastgeber zumindest wieder auf einen Torhüter zurückgreifen – der 43-jährige Norbert Aulinger sprang kurzfristig ein. „Wir dürfen uns beim Norre bedanken, denn er hat in unserer sehr prekären Situation der Mannschaft einen guten Rückhalt gegeben und das gehalten, was zu halten war,“ lobte Trainer Jürgen Schmid. Sportlich lief es in der Anfangsphase ganz gut beim TSV, aber Zells Keeper Michael Schneider klärte stark gegen Florian Higl – dann schlugen die Zeller im Stiele einer Spitzenmannschaft zu. Ibrahim Ülger erzielte die Gästeführung. Nur wenig später entwischte erneut Marius Kefer der Dasinger Abwehrreihe, die Hereingabe drückte Manuel Schweizer über die Torlinie. Johannes Rummel und Fabio Gastl scheiterten in aussichtsreicher Position. Zell überstand die Dasinger Drangphase und markierte kurz vor Schluss in Person von Justin Sandru den Endstand. (r.r)

Themen folgen