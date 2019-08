11:08 Uhr

Rinnenthal gewinnt in der letzten Minute

Zum Saisonstart holt die Mannschaft drei Punkte gegen den TSV Firnhaberau. Das sah aber lange Zeit nicht so aus. Der TSV Dasing geht beim SV Feldheim leer aus.

Von Markus Pfaffenzeller und Reinhold Rummel

Rinnenthal Nach gut 90 gespielten Minuten ging der BC Rinnenthal als Sieger vom Platz - was kurz zuvor keiner mehr für möglich gehalten hatte. Zu Beginn setzte der BCR mit druckvollem Spiel und guten Aktionen von Engl, Büchler und Friedl gleich ein Ausrufezeichen – doch es fehlte das Quäntchen Glück. Nach 23 Minuten kamen die Gäste erstmals gefährlich vor das Tor von Ostermair – doch Mshaweh vergab. Nur eine Minute später war es dann soweit – Mshaweh konnte sich auf der rechten Außenbahn gut behaupten und seine Hereingabe fand in Granizfelder seinen Abnehmer: per Kopf erzielt er frei vor Ostermair die 1:0-Führung für die Gäste. Der BCR war sichtlich geschockt und nur zwei Minuten später verlor Roppel in der eigenen Hälfte den Ball. Mshaweh war Nutznießer dieser Aktion. Er lief alleine auf BCR-Keeper Ostermair zu und versenkte das Leder zum 2:0. Doch der BCR gab nicht auf. Nachdem in der 34. Minute ein BCR-Tor wegen Abseitsspiel von Winterhalter aberkannt wurde, war es nur eine Minute später Engl, der eine Hereingabe von Büchler zum 1:2 einschieben konnte. Als in der 69. Minute der starke Mshaweh wieder alleine auf den BCR Torhüter zulief, sah es nach dem sicheren 3:1 aus, doch er vergab vor dem leeren Tor. In der 88. Minute vergab Marco Surauer allein vor Torwart Galetzka und das Spiel war scheinbar gelaufen – doch nur eine Minute später kam Eli Bradl am Strafraumeck zum Schuss, der unhaltbar im kurzen Eck zum Ausgleich einschlug. Nun warf der BCR nochmals alles nach vorne und wurde belohnt – nur eine Minute nach dem Ausgleich war es Neuzugang Valentin Riedl, der nach schönem Einsatz das viel umjubelte 3:2 Siegtor für den BCR erzielte.

BCR Ostermair, Schlatterer, Roppel, Oswald, Schmidt (46. Birkmeier), Graf (77. Riedl), Surauer, Friedl (59. Bradl), Winterhalter, Engl, Büchler – Tore 0:1 Granitzfelder (23.), 0:2 Mshaweh (26.), 1:2 Engl (35.), 2:2 Bradl (89.), 3:2 Riedl (90.) – Schiedsrichter Ludacka (Geisenfeld) – Zuschauer 200

Dasing Kreisliga-Neuling TSV Dasing hat zum Auftakt in die neue Spielrunde mächtig Lehrgeld bezahlt. 2:3 verloren die Schützlinge von Trainer Jürgen Schmid beim SV Feldheim. Entsprechend sauer war dann auch der Dasinger Coach, „denn einige meiner Spieler haben sich noch nicht im Kreisliga-Modus bewegt.“ Schmid sah in den 90 Minuten in seinem Team zu oft eine schwache Einstellung und Unkonzentriertheiten, „dafür wurden wir dann knallhart bestraft.“ Für ihn war diese Niederlage völlig unnötig, „denn wir haben uns nicht an die Vorgaben gehalten und sind für unsere lasche Spielweise bestraft worden.“ Bereits nach sechs Minuten unterlief dem Neuling ein gravierenden Schnitzer im Spielaufbau, der bestraft wurde. Stefan Baumüller vertändelte den Ball am eigenen Strafraum. Torjäger Tobias Bauer nutzte die Einladung und brachte die Heimelf in Führung. Dies beflügelte die Feldheimer zusätzlich, während Dasing nun noch ängstlicher agierte. Die Folge war der zweite Gegentreffer durch Thomas Dirnberger. „Da haben wir erneut nicht konsequent geklärt“, ärgerte sich Schmid. Kurz vor dem Seitenwechsel ließen die Dasinger dann ihre Qualität aufblitzen: Florian Higl setzte sich auf der linken Außenbahn energisch durch. Sein Zuspiel drückte Simon Gilg zum 1:2-Pausenstand über die Torlinie. Nun drehte Dasing auf: Der eingewechselte Johannes Rummel lupfte den Ball in den Lauf von Florian Higl, diesem gelang kurz nach dem Seitenwechsel der 2:2-Ausgleich. Danach vergaben die Dasinger durch Jörg Marquart, Fabian Schmid und Kaan Ayyildiz beste Chancen. In der Rückwärtsbewegung konnte Tobias Jedlicka das Laufduell gegen Emanuel Edel nicht gewinnen – dessen Abschluss war der 3:2-Endstand. „Damit sind wir wieder in der Realität zurück“, sagte Jürgen Schmid.

Dasing Janyga, Fischer, Jedlicka, Molnar (46. Bittner), Baumüller, Gilg (46. Rummel), Schmid, Marquart, Gastl (46 Ayyildiz), Ruppenstein, Higl – 1:0 Bauer (8.), 2:0 Dirnberger (34.), 2:1 Gilg (44.), 2:2 Hilg (52.), 3:2 Edel (64.) – Christian Stober (Königsbrunn) – 120

