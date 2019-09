vor 37 Min.

Rinnenthal kommt mit 1:7 unter die Räder

Das Team muss eine herbe Niederlage gegen Aichach wegstecken. Am Ende steht es 1:7 für den BCR. Dasing holt einen Punkt in Griesbeckerzell.

Von Thomas Losinger und Reinhold Rummel

In der Kreisliga Ost unterlag der BC Rinnenthal zu Hause mit 1:7 dem BC Aichach. Die Dasinger Fußballer holten einen Punkt in Griesbeckerzell.

BC Rinnenthal – BC Aichach 1:7 Im Heimspiel gegen den BC Aichach hatte der BC Rinnenthal nie wirklich eine Chance und die starken Gäste aus der Kreisstadt gewannen auch in dieser Höhe verdient mit 7:1. Die Partie begann für die Heimelf mehr wie unglücklich. Im ersten Zweikampf verletzte sich Graf nach einer rüden Attacke und musste durch Birkmeier in Minute acht ersetzt werden. So ging es weiter. Nach einem weiten Ball auf Winkler, spielte dieser nach innen und Reitberger traf in der 10. Minute zur Führung. Bereits in der 14. Minute der nächste Treffer. Nach einem Fehler im Aufbauspiel schloss Torjäger Marcus Wehren aus 25 Metern direkt ab und überwand Rinauer im BCR-Gehäuse. Völlig verunsichert durch die schnelle Gästeführung hatte Rinnenthal in der Folgezeit Probleme im Spiel zu bleiben. Sowohl Wehren als auch Winkler scheiterten aber an Rinauer.

In der 38. Minute war es dann so weit. Wiederum ging es nach einem Fehler zu schnell für die Hintermannschaft und Schmuttermair konnte nach Tobias Wehrens Zuspiel auf 3:0 erhöhen. Wer hoffte, dass es im zweiten Spielabschnitt besser wird, wurde leider eines Besseren belehrt. Die Aichacher konnten weiter schalten und walten, wie sie wollten. Sie schraubten das Ergebnis ohne Mühe bis zur 80. Minute durch Tore von zweimal Broo und erneut Marcus Wehren auf 6:0. In der 83. Minute konnte der BCR dann wenigstens noch den Ehrentreffer durch Birkmeier erzielen, den Aichach aber wiederum durch Schmuttermair mit dem 7:1 Endstand besiegelte.

BCR Rinauer, Schmidt, Friedl, Graf (8. Birkmeier), Winterhalter, Büchler, Bradl, Riedl, Raabe, Reisinger, Markaj – Tore 0:1 Reitberger (10.), 0:2 M. Wehren (14.) 0:3 Schmuttermair (38.), 0:4 Broo (58.) 0:5 Broo (68.) 0:6 M. Wehren (79.) 1:6 Birkmeier (83.)

SC Griesbeckerzell – TSV Dasing Ein stimmungsgeladenes Derby sahen rund 150 Besucher in der Faschingshochburg Zell. Der Aufsteiger aus Dasing narrte den Spitzenreiter in der Anfangsphase, führte durch zwei Treffer von Youngster Florian Higl und musste dann einem 2:3-Rückstand hinterherlaufen. Buchstäblich in der Schlussminute belohnte Routinier Jörg Marquart mit dem späten Ausgleichstreffer die Bemühungen seiner jungen Nebenspieler. „Das war sicher unsere bisher beste Saisonvorstellung“ sagte TSV-Trainer Jürgen Schmid. Schon nach zehn Minuten fiel der Führungstreffer seiner Truppe. Marco Ruppenstein brachte das Spielgerät in die Strafraummitte und Florian Higl ließ Keeper Michael Schneider keine Abwehrchance. Und der Aufsteiger setzte energisch nach. Youngster Fabio Gastl vernaschte die Zeller Abwehrreihe und den Querpass drückte Higl zur überraschenden 2:0-Führung über die Torlinie. Fast wäre Gast dann der dritte Dasinger Treffer gelungen, aber diesmal packte Torhüter Schneider stark zu. Und plötzlich wachte die Heimelf auf. Nach einem Eckball von Maximilian Kopp verschaffte sich der eingewechselte Justin Sandru die nötige Lufthoheit, indem er Stefan Baumüller und Christoph Schulz mit den Händen wegdrückte. Er konnte damit ungehindert per Kopfball den Anschlusstreffer erzielen. Dann traf wieder Justin Sandru für Zell, als TSV-Schlussmann Martin Janyga den Freistoß von Maximilian Kopp nur abklatschen konnte und zum 2:2 abstaubte. Und dann entwischte Manuel Schweitzer einmal dem Dasinger Abwehrspieler Johannes Rummel. Den Querpass drückte Simon Reiner zum 3:2-Führungstreffer ins Dasinger Tor. Zells Justin Sandru übertrieb dann den Torjubel mit einer verbalen Entgleisung vor der Dasinger Bank und sah dafür die Rote Karte. Dasing schüttelte sich kurz und bäumte sich noch einmal auf. Torhüter Schneider verhinderte zunächst noch den Ausgleich, als er gegen Gastl stark klärte. Aber in der Schlussminute belohnten sich dann die Dasinger für ihren unermüdlichen Einsatz. Jörg Marquart zimmerte das Spielgerät ins linke obere Toreck zum 3:3-Endstand.

TSV Dasing Janyga, Molnar (ab 12. Marquart), Johannes Rummel, Fischer, Schulz (ab 46. Dengler), David Gilg (ab 46. Handloser), Baumüller, Ruppenstein, Simon Gilg, Higl, Gastl – Tore 0:1 Higl (10.), 0:2 Higl (16.) 1:2 Sandru (29.) 2:2 Sandru (60.) 3:2 Reiner (79.) 3:3 Marquart (90.) Rot Sandru (79.) – Zuschauer 150 – Schiedsrichter Markus Casazza

