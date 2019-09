00:04 Uhr

Rinnenthal und Dasing mit Schützenfesten

Simon Metzger brachte die Sportfreunde Friedberg gegen Mühlhausen schon nach wenigen Augenblicken per Handelfmeter in Führung.

Merings Zweite dagegen sieht bei einem 0:7 alt aus

Von Reinhold Rummel

Tore am Fließband fielen in der A-Klasse. Der BC Rinnenthal II putzte die zweite Garntiur des TSV Aindling mit 8:0 und der TSV Dasing II fügte Schlusslicht SC Eurasburg eine Derby 8:0-Pleite zu. Hoch mit 0:7 ging die zweite Garnitur des SV Mering beim SV Obergriesbach unter.

Der Gast aus Dasing war in allen Belangen der Heimelf überlegen. Nach 17 Minuten unterlief Dominik Kirchberger beim Rettungsversuch ein Eigentor. Jonas Schieg und Julian Böck erhöhten zum klaren 3:0-Pausenstand. Nach dem Wechsel versuchten die Platzherren mit mehr Härte den Dasinger Elan zu stoppen. Ilkay Ayyildiz schoss die Dasinger mit einem lupenreinen Hattrick auf 6:0 davon. Fabian Richter machte dann mit zwei weiteren Treffern den hohen Dasinger Sieg perfekt.

0:1 Kirchberger (17./ET), 0:2 Schieg (25.), 0:3 Böck, (28.), 0:4 Ayyildiz (71.), 0:5 Ayyildiz(75.), 0:6 Ayyildiz (80.), 0:7 Richter (83.), 0:8 Fabian Richter (86.) – 70

Binnen sechs Minuten hatte Spielertrainer Sebastian Kinzel mit zwei Standardtreffern die Partie frühzeitig entscheiden. Aus 30 Meter zimmerte er die Führung ins Meringer Tor und wenig später verwandelte er einen Foulelfmeter zum 2.0. Daniel Schickinger und Raphael Weiß erhöhten auf 4.0. Im zweiten Spielabschnitt spielte nur die Heimelf und erzielte die weiteren Treffer gegen den biederen Gast.

1:0 Kinzel (3.), 2.0 Kinzel (6.), 3:0 Schickinger (29.), 4:0 Weiß (44.), 5:0 Ostermaier (48.), 6:0 Eisner (82.), 7:0 Kinzel (88.) – 120

Neuzugang Johannes Kiechl erzielte die Führung. Maximilian Wolf erhöhte auf 2:0 und Tobias Haas gelang der Treffer zum 3:0. DJK-Torjäger Philip Bachmeir war nach dem Seitenwechsel im Strafraum nicht zu bremsen. Die Treffer vier und fünf gingen auf sein Konto, ehe die Heimelf durch Benjamin Tränkl zum Ehrentreffer kam.

0:1 Kiechl (32.), 0:2 Wolf (38.), 0:3 Haas (44.), 0:4 Bachmeir (51.), 0:5 Bachmeir (65.), 1:5 Tränkl (77.) – 100

Der BC Rinnenthal fegte wie ein Orkan die zweite Garnitur des Bezirksligisten vom Rasen. Aindling hatte dem nichts entgegen zu setzen. Vielmehr hätten die Platzherren die Partie noch deutlicher gestalten können. Aindling enttäuschte komplett und hatte keine Möglichkeit.

1.0 Claßen (16.), 2:0 Bauer (20.), 3.0 Stadlmaier (23.), 4:0 Bauer (24.), 5:0 Bauer (29.), 6:0 Kistler (53.), 7:0 Stadlmeier (58.), 8:0 Treffler (65.) – 80

Zweimal waren die Friedberger mit zwei Toren in Front und mussten trotzdem wegen vergebener Chancen bis zum Schluss zittern. Dabei begann die Partei mit einen Paukenschlag, denn bereits nach 30 Sekunden unterlief Gästespieler Johannes Barl ein Handspiel im Strafraum und Simon Metzger verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zur 1:0 Führung, die Cetinkaya in der 28. Minute auf 2:0 ausbaute. Auch die Gäste bekamen in der 42. Minute einen Handelfmeter zugesprochen, den Oliver Morschl sicher zum 2:1 verwandelte. Im zweiten Spielabschnitt leistete sich die Sportfreunde-Abwehr einige Unsicherheiten und die Folge war das 2:2 von Marco Tolj in der 53.Minute, dem drei Minuten später Tarek Raboue erneut die Führung zum 3:2 folgen ließ. Valentin Enderle erhöhte 4:2. Erneut war es Marco Tolj, der seine Farben in der 76. Minute noch mal auf 4:3 heran brachte aber das war es dann.

1:0 Metzger (1.), 2:0 Cetinkaya (28.), 2:1 Morschl (42.), 2:2 Tolj (53.), 3:2 (56.) Raboue, 4:2 Enderle (61.), 4:3 Tolj (76.)

