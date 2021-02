vor 18 Min.

Rinnenthal verlängert mit Coach Lubos Cerny

Neben Lubos Cerny bleibt auch Co-Trainer Samet Kurt beim BC Rinennthal an Bord. Bei der Zweiten gibt es einen neuen Übungsleiter.

Der BC Rinnenthal plant bereits für die kommende Saison. Lubos Cerny bleibt dem BCR als Cheftrainer erhalten. Gleiches gilt für seinen spielenden Co-Trainer Samet Kurt.

Beim Kreisligisten hatte man zu Beginn der Saison mit einer Tradition gebrochen und setzte seit Langem wieder auf einen Trainer an der Seitenlinie. In der Vergangenheit hatte man vornehmlich auf junge Spielertrainer gesetzt, was mit dem Erreichen der Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga in der vergangenen Saison durchaus erfolgreich war. Dennoch wollte die Sportliche Leitung um Thomas Losinger und Stefan Holland, der jungen Mannschaft, einen erfahrenen Trainer an die Seite stellen, der die Spieler individuell und mannschaftstaktisch weiter entwickeln sollte.

Rinnenthal: Routinier Marco Surauer hängt ein Jahr dran

In der ersten Saisonhälfte ließ der BCR einige Punkte liegen, danach kam die Cerny-Truppe immer besser in Schwung. Höhepunkt war der 6:1 beim damaligen Spitzenreiter BC Aichach. Aktuell liegt Rinnenthal auf Platz vier, wobei der Rückstand auf den Relegationsplatz bereits fünf Punkte beträgt. Beim BCR ist man mit dem Coach sehr zufrieden: „Die Handschrift von Lubos Cerny ist deutlich zu erkennen. Die Mannschaft wirkte zuletzt spielerisch und läuferisch stark, nach vorne gefährlich und defensiv stabil“, so der Sportliche Leiter Stefan Holland. Seinen Beitrag zur positiven Entwicklung habe auch Co-Spielertrainer Samet Kurt geleistet, der im Sommer 2020 das Amt von Stefan Winterhalter übernommen hatte. Aufgrund seiner freundlichen und kommunikativen Art passe der frischgebackene Vater hervorragend zu Mannschaft und Verein. Holland: „Mit seiner ruhigen Spielweise tut er der jungen Mannschaft gut und bestimmt mit Marco Surauer den Rhythmus.“ Apropos Surauer: Der 37-Jährige hängt noch eine Saison dran. Bis auf Max Raabe, der aus beruflichen Gründen pausiert, bleibt der Kader zusammen. Dafür kehrt mit dem 28-jährigen Felix Zapf ein Rinnenthaler Urgestein nach zwei Jahren Auslandsaufenthalt zurück. Hinzu kommt Jakob Seidl aus der A-Jugend.

Neues gibt es bei der zweiten Mannschaft. Das Trainerduo Markus Lachenmayr und Michael Straßer hört am Saisonende beim A-Klassisten auf. Straßer bleibt dem BCR als Spieler erhalten, Lachenmayr als Co-Trainer. Zur neuen Spielzeit übernimmt Rainer Kitzberger als Trainer. Der 46-Jährige gab zuletzt beim Kreisklassisten SG Göggingen die Kommandos und soll neuen Schwung in die Mannschaft bringen. (hos)

Themen folgen