vor 50 Min.

Rinnenthal verliert Topspiel in Pöttmes

Mehr Spielanteile hatte der BC Rinnenthal (blaue Trikots) im Topspiel beim TSV Pöttmes. Am Ende siegte aber der Tabellenführer.

Der BC Rinnenthal verpasst die nächste Sensation beim Tabellenführer TSV Pötmes knapp. Dasing kassiert eine bittere Pleite. Kissing bleibt ungeschlagen.

Keinen Sieg gab es für die heimischen Kreisligisten, wobei der BC Rinnenthal auch beim Spitzenreiter TSV Pöttmes mithalten konnte. Am Ende stand aber eine knappe Niederlage.

Pöttmes – Rinnenthal 2:1

Der BCR hatte zwar mehr Spielanteile, die Tore aber machte der Spitzenreiter. Bereits nach acht Minuten erzielte Johannes Brandner die Führung. Der BCR mühte sich, wieder ins Spiel zu kommen, konnte aber in der Offensive ohne den erkrankten Torjäger Julian Büchler keine Akzente setzen. Völlig überraschend dann das 2:0, als Simon Fischer nach einem Ballverlust aus rund 30 Metern abzog und somit BCR-Keeper Ostermair überlupfte. Kurz vor der Pause wurde Benedikt Engl im Strafraum umgerissen, doch der Pfiff des Unparteiischen blieb aus. Zweimal kam Engl gefährlich aus kurzer Distanz zu Möglichkeiten, aber sein Abschluss war nicht zwingend genug. Auf der anderen Seite traf Fischer nur den Pfosten. Rinnenthal gab nicht auf, Matthias Reisinger scheiterte mit einem Freistoß aus 18 Metern an Torwart Rainhold Tinni. Der Anschlusstreffer von Elias Bradl in der Nachspielzeit kam zu spät, obwohl nach einem scharfen Eckball fast noch der Ausgleich fiel. (lint.)

Tore 1:0 Brandner (8.), 2:0 Fischer (37.), 2:1 Bradl (90.+3) Zuschauer 200

Kissing verdient sich Unentschieden

KSC-Coach Marco Henneberg musste die beiden verletzten Topscorer Pascal Mader und Jonas Gottwald ersetzen. Beim Aufwärmen gesellte sich auch noch Karsten Binder dazu. Die erste Halbzeit gehörte den Gästen. Torchancen waren Mangelware, die größte hatte der KSC. Fabian Wrba traf nach einem der vielen Standards den rechten Pfosten kurz vor der Pause, den zurückspringenden Ball köpfte Torwart Florian Pfeifer im Liegen mit dem Hinterkopf ins Toraus. Nach dem Seitenwechsel übernahm Göggingen das Kommando und kam durch Christoph Eberle zur Führung. Nach einer Blitzreaktion von Kissings Keeper Daniel Sedlmeier staubte er ab. Göggingen hatte deutlich mehr vom Spiel und auch mehr Torchancen. Das änderte sich. Etwas glücklich fiel der Ausgleich. Der eingewechselte Simon Vassallo hielt aus dem Gewühl einfach mal drauf und unhaltbar, weil abgefälscht, fand der Ball den Weg ins Tor. Kurz vor dem Ende rettete Sedlmeier den Punkt. Im Eins-gegen-Eins hielt er klasse. Der Kopfball von Maximilian Lippert ging über das Tor. (AZ)

Tore 1:0 Eberle (52.), 1:1 Vassallo (82.) Zuschauer 50

Dasing verliert Aufsteigerduell

Nicht nachlegen konnten die Schützlinge von Trainer Jürgen Schmid. Gegen Thierhaupten liefen die Dasinger schon frühzeitig einem Rückstand hinterher. „Wir haben einfach zu leichte Gegentreffer kassiert und damit keine Stabilität in der Defensive aufgebaut“, so Schmid. Thierhaupten nutzte die Dasinger Nachlässigkeit im Abwehrverbund. Zum Matchwinner wurde Dreifachtorschütze Luis Tyroller. Allerdings reklamierten die Dasinger beim ersten Gästetreffer auf Abseits, die Fahne blieb aber unten – da waren gerade vier Minuten absolviert. „Wir standen aber auch sehr offen“, bemängelte Schmid. Kurz vor der Pause wurde es dann hektisch. Erst erzielte Kaan Ayyildiz den Ausgleich. Fast im Gegenzug überwand Tyroller erneut TSV-Keeper Alex Zerle, der den erkrankten Norbert Aulinger vertrat. Kurz nach dem Seitenwechsel war dann Dasing wieder zur Stelle. David Schmid traf per Kopf. Dann entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Den Schlusspunkt setzte Tyroller nach einem Freistoß.

Tore 0:1 Tyroller (4.) 1:1 Ayyildiz (43.) 1:2 Tyroller (45.) 2:2 David Schmid (52.) 2:3 Tyroller (81.) Zuschauer 110

