Rinnenthal wahrt seine Chancen

Der BCR bleibt nach dem 2:0 in Griesbeckerzell weiter im Rennen um den zweiten Platz. Der TSV Friedberg leistet dabei mit dem 1:1 in Burgheim Schützenhilfe.

Von Thomas Lindemeyer und Otmar Selder

Der BC Rinnenthal bleibt weiter im Rennen um den zweiten Platz. Die Truppe von Markus Rolle und Marco Surauer setzte sich im Duell beim unmittelbaren Konkurrenten SC Griesbeckerzell mit 2:0 durch und hat es nun selbst in der Hand, doch noch den Sprung in die Aufstiegsrelegation zu schaffen. Meister TSV Friedberg leistete dem BCR noch Schützenhilfe, indem er beim Tabellenvierten Burgheim ein 1:1 erreichte.

Elias Bradl trifft zweimal

Griesbeckerzell – BC Rinnenthal 0:2 Mit 2:0 gewann der BC Rinnenthal beim direkten Konkurrenten um Platz zwei, dem SC Griesbeckerzell. Beide Tore erzielte Elias Bradl. In der hart umkämpften Partie hatte der BCR in den ersten 20 Minuten klare Vorteile und ging folgerichtig mit 1:0 in Führung. Zuerst erkämpfte Jo Stadler sich den Ball im Mittelfeld, und über Markus Rolle und Dominink Graf kam das Spielgerät an der Strafraumgrenze zu Eli Bradl. Gegen seinen präzisen Flachschuss aus 14 Metern hatte SC-Keeper Schindele keine Chance (14.). Kurz darauf zeigte BCR-Torwart Felix Fuhrmann sein ganzes Können, als er einen satten Schuss von Sertan Bas aus gut 20 Metern aus dem Winkel fischte. Dann kam die Heimelf besser ins Spiel, und wieder klärte Fuhrmann kurz vor der Pause einen Kopfball von Sturm reaktionsschnell. Nach dem Wechsel scheiterte der SC bei einem Reiner-Freistoß erst an der Latte, und den Abpraller setzte Schweizer knapp neben den Pfosten. Dann war der BCR wieder an der Reihe. Zunächst zielte Markus Rolle noch über das Tor, doch in der 76. Minute krönte Elias Bradl seine Leistung: Nach Vorarbeit von Graf besorgte er mit einem fulminanten Volleyschuss ins Kreuzeck das 2:0. Danach hatte der BCR durch die eingewechselten Friedl, Demel und Schmidt sogar noch Chancen zu weiteren Treffern.

BCR Fuhrmann, Zeug, Schlatterer, Raabe, Treffler P., Graf, Oswald, Birkmeier (69. Friedl), Rolle (75. Demel),Stadler, Bradl (80. Schmidt) – Tore 0:1 Bradl (14.), 0:2 Bradl (76.) – Zuschauer 150 – Schiedsrichter Yanick Furnier (Augsburg)

Der Meister lässt sich nicht hängen

Burgheim – TSV Friedberg 1:1 Der bereits feststehende Meister und Aufsteiger TSV Friedberg ließ es im letzten Auswärtsspiel nicht „auslaufen“, sondern hielt beim Tabellenvierten TSV Burgheim in einem flotten Spiel beim 1:1-Unentschieden durchaus dagegen. Die Platzherren ließen keinen Zweifel aufkommen, dass sie hinter dem TSV 1862 noch den wichtigen zweiten Platz belegen wollten, und sie gingen mit vollem Elan in die Partie. Doch die Friedberger hielten dagegen, konnten aber nicht verhindern, dass die Burgheimer in der 40. Minute durch Knöferle mit 1:0 in Führung gingen. Die Partie hatte Zug, denn die Friedberger wollten sich nicht nachsagen lassen, die Punkte leichtfertig hergeschenkt zu haben. Und so hatten die Zuschauer durchaus ihre Freude an dem Spiel. Simon Bunk war es dann, der den verdienten Ausgleich in der 78. Minute per Kopf nach einer lang gezogenen Flanke erzielte. Und dann hatten die Burgheimer noch unheimliches Glück, dass Marcel Pietruska in der 92. Minute nur den Pfosten traf. Denn mit dem Remis hat der TSV Burgheim nächsten Samstag beim Finale in Rinnenthal doch noch eine Chance auf Platz zwei.

TSV Friedberg Zimmermann; Bamario, Pfeifer, Boser, Bytyqi (65. Franz) , Winter, Baur (67. Bülles), Mladenovic, Rajc (46. Kain), Pietruska, Bunk. – Tore 1:0 Knöferle (40.); 1:1 Bunk (78.) – Schiedsrichter Olaf Alsdorf.

