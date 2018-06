20:44 Uhr

Robin Lienhart gewinnt Bronze in Berlin Lokalsport

Der Friedberger Robin Lienhart in Berlin bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen bei der Disziplin 200 Meter Brust, in der er eine neue persönliche Bestzeit aufstellte.

Friedberger überzeugt im Brustmehrkampf bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Denis Sczesny kommt ins Finale der besten Acht.

Von Christine Lienhart

Bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Schwimmen in Berlin hat ein Trio aus dem Landkreis überzeugt. Der Meringer Denis Sczesny sowie die Friedberger Brüder Oliver und Robin Lienhart hatten sich zuvor für diese deutschen Titelkämpfe qualifiziert. Alle drei starteten für den Schwimmverein Augsburg.

Für den Youngster Robin Lienhart waren es die ersten Deutschen. Er startete im Brustmehrkampf des Jahrgangs 2006. Hier müssen die Teilnehmer 400 Meter Freistil, 200 Meter Lagen, 100 Meter und 200 Meter Brust sowie 50 Meter Brust-beine schwimmen. Die erzielten Zeiten werden in Punkte umgerechnet und am Ende addiert. Zu Beginn standen 400 Meter Freistil auf dem Programm. Robin erwischte trotz großer Nervosität einen guten Start und stellte mit 4:48,50 Minuten eine neue persönliche Bestzeit auf. Damit setzte er sich an die Spitze der Brust-Mehrkampf-Wertung.

Einen Tag später musste Robin Lienhart zweimal ins Wasser springen. Zunächst standen 50 Meter Brustbeine mit Brett auf dem Programm – nicht gerade seine Lieblingsdisziplin. Mit einem Platz im Mittelfeld war er sehr zufrieden. Nach nur kurzer Pause ging es erneut ins Wasser. Dieses Mal für die 100 Meter Brust Gesamtlage. Hier kämpfte Robin mit schweren Beinen vom Start zuvor, konnte aber trotzdem eine neue Bestzeit schwimmen. Nach drei geschwommenen Disziplinen lag er auf dem dritten Platz mit nur sieben Punkten Vorsprung vor dem Vierten.

Bravurös meisterte er die 200 Meter Brust (neue Bestzeit von 2:52,32 Minuten) am dritten Tag und konnte seinen Vorsprung auf 23 Punkte ausbauen. Diesen Vorsprung ließ er sich am vierten Tag über 200 Meter Lagen nicht mehr nehmen und steigerte seine Bestzeit auf tolle 2:35,16 Minuten.

Am Ende konnte Robin seinen Vorsprung auf Platz vier weiter ausbauen und seinen dritten Platz souverän verteidigen. Stolz nahm er bei der Siegerehrung die Bronzemedaille entgegen.

Für Oliver Lienhart (Jahrgang 2001) aus Friedberg waren es bereits die fünften deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Er hatte sich über 50 Meter Brust qualifiziert. Mit einer guten Zeit von 31,77 Sekunden und einem Platz im Mittelfeld war er sehr zufrieden.

Der Meringer Gymnasiast Denis Sczesny hatte sich für alle drei Bruststrecken qualifiziert. Am ersten Tag startete er über 100 Meter Brust. Dabei hatte er jedoch etwas Pech. Trotz einer Bestzeit von 1:10,60 Minuten fehlten ihm lediglich zwei Hundertstel, um sich für das Finale der besten acht Schwimmer des Jahrgangs zu qualifizieren. Mit Wut im Bauch versuchte er sein Glück zwei Tage später über 50 Meter Brust, wollte jedoch zu viel und erwischte einen schlechten Start, der bei dieser kurzen Strecke von großer Bedeutung ist. Mit der Zeit von 32,45 Sekunden war er nicht zufrieden, da er seine Topform nicht optimal abgerufen hatte.

Viel besser lief es am letzten Wettkampftag über 200 Meter Brust. Hier ging er völlig unverkrampft ins Rennen und verbesserte nach einer guten Renneinteilung seine bisherige Bestzeit um mehr als 3,5 Sekunden auf 2:32,36 Minuten. Mit dieser hervorragenden Zeit, die gleichzeitig ein neuer schwäbischer Altersklassenrekord der 15-jährigen ist, qualifizierte er sich als Siebter für das Finale der besten acht Schwimmer seines Jahrgangs. Dieses stand am späten Nachmittag auf dem Programm. Er konnte seine am Morgen aufgestellte Bestzeit noch einmal bestätigen und belegte am Ende einen guten achten Platz.

Alle drei Jungs waren sich einig, dass sie viele neue Eindrücke gesammelt haben und sich die weite Reise nach Berlin gelohnt hat.

