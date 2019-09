16:06 Uhr

SV Mering will gegen Kaufbeuren den Erfolg wiederholen

Der MSV empfängt mit der SpVgg Kaufbeuren das Schlusslicht der Tabelle. Trainer Ajet Abazi zeigt sich zuversichtlich – warnt aber vor bösen Überraschungen.

Von Christian Gall

Für dem MSV könnte es definitiv schlechter laufen. Mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen zeichnet sich bisher eine positive Bilanz ab. Gerade nach dem jüngsten 4:0 Sieg gegen Memmingen II ist die Stimmung gut. Am Sonntag kommt nun die SpVgg Kaufbeuren nach Mering, Anpfiff ist um 15 Uhr.

Auch ein Tabellen-Schlusslicht kann Ärger bereiten

Kaufbeuren bildet mit nur drei Punkten das Schlusslicht der Landesliga-Tabelle – keines der bisher elf gespielten Spiele konnte das Team für sich entscheiden. Leichtes Spiel also für Mering? Das will MSV-Trainer Ajet Abazi so nicht sagen: „Auf dem Papier ist das Spiel vielleicht leicht. Aber in der Realität sieht es oft anders aus.“ Er habe in seiner Fußballkarriere bereits viel erlebt – darunter auch böse Überraschungen für Mannschaften. Er erinnert an eine solche Überraschung in der vergangenen Saison der Kreisliga Ost – am zwölften Spieltag hatte der Favorit TSV Friedberg zuhause mit einem 1:3 gegen das zuvor schwache Team der DJK Lechhausen verloren.

Die Lage der Landesliga Südwest 1 / 4 Zurück Vorwärts Nach dem elften Spieltag hat sich manches in der Tabelle der Landesliga Südwest geändert. Der FC Gundelfingen (25 Punkte) hat Neuburg (24) von der Spitze der Tabelle gestoßen.

Auch die Plätze drei und vier haben ihren Inhaber gewechselt – Illertissen II (22) steht nun über dem Absteiger FC Sonthofen (21). Platz fünf belegt Mering (20), wobei die Abazi-Elf bereits zwölf Spiele hinter sich hat.

Daher entscheidet das Wochenende, ob der MSV seinen Platz behaupten kann. Denn im Mittelfeld der Tabelle stehen fünf Mannschaften dicht an dicht gedrängt. Sowohl bei Garmisch-Partenkirchen, Ichenhausen, Egg an der Günz, Memmingen II als auch Gilching-Argelsried steht der Zähler auf 17 Punkten.

Auf Platz elf bis 13 folgen Geretsried (15), Olching (14) und Kempten (13). Die unteren Tabellenplätze nehmen die Aufsteiger ein – Jetzendorf (13), Ehekirchen (11), Durach (9) und Heilbrunn (5). Das Schlusslicht bildet Kaufbeuren (3) – die Mannschaft, die Mering am Wochenende empfängt. (cgal)

Im Duell mit Kaufbeuren will MSV-Trainer Abazi eine böse Überraschung vermeiden: „Ich hoffe darauf, dass wir so in das Spiel starten, wie wir es gegen Memmingen beendet haben.“ Über den Gegner Kaufbeuren wisse Abazi nicht viel – ihm sei lediglich bewusst, dass es sich dabei um eine junge Mannschaft handelt. Diese Einschätzung bestätigt ein Blick in die Statistik – mit einem Altersdurchschnitt von 21 Jahren sind Kaufbeurens Spieler im Schnitt vier Jahre jünger als die Meringer. Den Kaufbeurern dürfte bewusst sein, dass für sie höchste Zeit ist, einige Punkte auf ihrem Konto zu verbuchen. Zum Tabellen-Vorletzten Heilbrunn trennen sie zwei Punkte. Auch wenn die Mannschaft von Tabellen-Mittelfeld weit abgeschlagen ist, scheint zumindest der Sprung auf Platz 17 nicht unerreichbar – und ein Sieg gegen Mering wäre die Chance, diesen Sprung zu schaffen.

