17:15 Uhr

SV Obergriesbach verliert Relegationsspiel gegen BCA Oberhausen

Fans aus Obergriesbach dominieren auf der Bühne, das Spiel um den Aufstieg in die Kreisklasse gewinnt aber der BC Augsburg Oberhausen.

Von Peter Kleist

Der SV Obergriesbach hatte am Sonntagnachmittag zwar unter den rund 900 Zuschauern auf der Anlage des TSV Friedberg die Oberhoheit auf der Tribüne, auf dem grünen Rasen jedoch behielt am Ende der BC Augsburg Oberhausen die Oberhand im Relegationsspiel um den Aufstieg in die Fußball-Kreisklasse. Schwarz-Gelb waren die beherrschenden Farben rund um das Spielfeld, doch die entscheidenden Akzente setzten die Augsburger. Obergriesbach machte insgesamt einfach zu wenig, in Halbzeit eins kam lediglich bei einem Pfostenschuss von Sebastian Kinzel etwas Gefahr auf, in Durchgang zwei war offensiv von den Obergriesbachern gar nichts mehr zu sehen. nach dem 1:0 für Oberhausen durch Stephan Wiedemann (49.) boten sich den Augsburgern bei großer Hitze noch etliche dicke Kontermöglichkeiten, um das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Doch erst in der 86. Minute erlöste Thomas Süß die Seinen mit dem 2:0. Oberhausen steigt somit in die Kreisklasse auf, der SVO bleibt damit in der A-Klasse.

