00:04 Uhr

SVW setzt auf sein bewährtes Team

Abteilungsleitung verlängert Verträge mit Trainern. Bastian Schaller geht bereits in die achte Saison

Der SV Wulfertshausen setzt auf sein bewährtes Team für die neue Fußball-Saison. Frühzeitig stellten Abteilungsleiter Thomas Hubel und der Sportliche Leiter Daniel Lechner die Weichen für die kommende Spielzeit.

Bereits vor dem sicheren Klassenerhalt in der Kreisklasse Aichach wurden die Verträge mit den bisherigen Übungsleitern verlängert. Coach Bastian Schaller geht bereits in die achte Saison beim SVW und wird dabei von seinem Assistenten Mijo Stanic , der im vierten Jahr den Trainer unterstützt. Schaller wird dabei mit einem weitestgehend unveränderten Kader starten – mit Manuel Rathgeber und Lorenz Sailer werden zwei langjährige Stützen des SVW kürzertreten – und strebt in der oft so schwierigen zweiten Saison nach dem Aufstieg einen „sorgenfreien Platz“ im Mittelfeld der Liga mit seinem jungen Team an.

Bei der zweiten Mannschaft, die in der B-Klasse Aichach zurzeit auf dem aufstiegsberechtigten zweiten Platz steht, deren Aufstieg aber noch nicht feststeht, bleibt Tobias Dauser mit seinem Co-Trainer Volker Steger an den Schalthebeln. Er will mit seiner Mannschaft die für viele überraschend starke Spielzeit zu bestätigen. Mit Leon Rieger und Tim Maier rücken zwei Talente von den A-Junioren nach die den Kader noch verstärken werden.

