vor 33 Min.

Sabrina Mayer springt auf Platz drei

Sabrina Mayer von der DJK Friedberg war in München gut in Form.

Beim Munich-Indoor ist die Leichtathletin der DJK Friedberg vorne dabei.

Von Karin Wiegmann

Erneut erfolgreich waren die Leichtathleten der DJK Friedberg beim Munich-Indoor in der Werner-von-Linde-Halle in München.

Mit rund 650 Teilnehmern aus knapp 100 Vereinen aus dem In- und Ausland kämpften sie dabei um Topplatzierungen und Bestleistungen. Voll überzeugen konnte Sabrina Mayer. Mit 5,21 Metern holte sie sich den dritten Platz im Weitsprung der U18.

Viermal über fünf Meter gesprungen

Bei vier ihrer Versuche landete sie jenseits der Fünf-Meter-Marke. Über die 200 Meter stellte sie zudem eine neue persönliche Bestleistung in 27,03 Sekunden auf. Dies bedeutete Platz fünf unter 28 Starterinnen.

In Topform präsentierte sich erneut auch Tim Mahl. Er verbesserte sich über 800 Meter auf ausgezeichnete 2:03,82 Minuten. Damit wurde der U20-Athlet guter Fünfter bei den Männern. Ahmed Tamam ging den Lauf diesmal zu langsam an und lief am Ende mit 2:11,06 Minuten über 800 Meter ins Ziel.

