Rekordergebnisse zum Abschluss

Im letzten Durchgang vor der Winterpause zielt vor allem Ried ganz genau

Die Auflageschützen im Gau Friedberg haben die Vorrunde mit dem dritten Rundenwettkampf abgeschlossen und gehen in die Winterpause. In allen fünf Klassen des Gaus blieb die jeweils führende Mannschaft ungeschlagen.

So setzte sich in der Gauliga Eurasburg auch in der dritten Runde gegen Mering klar durch. Peter Diepold steuerte für den Eurasburger Sieg 312 Ringe bei. Wulfertshausen I eroberte mit ihrem Vereinsrekord von 925,9 Ringen den zweiten Tabellenplatz. Relativ knapp fielen die Entscheidungen in der A-Klasse. Die Harthausen Paar überraschte gegen Baindlkirch I. Egenburg I entschied das Schießen gegen Wulfertshausen II mit nur 2,8 Ringen Vorsprung für sich und setzte sich damit auf Platz drei. In der B-Klasse musste sich Hörmannsberg Bachern um 10,2 Ringe geschlagen geben. Gegen die in dieser Klasse überragende Mannschaft der SG Ried I blieb Gastgeber Mering II chancenlos. Die Rieder schossen mit 935,9 Ringen sogar ihr Rekordergebnis. Mit einem Ringdurchschnitt von 934,1 sind sie beste Mannschaft der Vorrunde aller Klassen im Gau. Ungeschlagen in der C-Klasse blieb die SG Ried II. Sie gewann mit 915,2 Ringen deutlich gegen Mering St. Afra. (AZ)

Ergebnisse

Gauliga

Eurasburg – KK Mering I 926, :912,3

Wulfertsh. I – Tegernbach I 919,9:925,9

A-Klasse

Harthausen – Baindlkirch I 897,4:889,1

Egenburg I – Wulfertsha. II 899,9:897,1

B-Klasse

KK Mering II – SG Ried I 907,7:935,9

Bachern – Hörmannsberg 904,9:894,7

C-Klasse

Ried II – Mering -St. Afra 902,5 : 905,4

Bestschützen

GauligaSimon Foigtmannsberger (Tegernbach) 312,4 Ringe; Peter Diepold (Eurasburg) 312,0; Alfons Mayr (Tegernbach) 311,7; Karl Schorer (Eurasburg) 311,3 A-Klasse Monika Bittner 303,6 Ringe; Ludwig Bernhard (beide Egenburg) 302,7; Josef Kitzhofer (Harthausen) 301,9; Helmut Golling (Wulfertshausen II) 301,7 B-Klasse Stefan Hieble 313,6 Ringe; Christian Botsch 313,1; Rupert Reitner 309,2 (alle Ried); Barbara Ribbes (Mering II) 305,9 C-Klasse Lerant Zolt 306,9 Ringe; Richard Helfer 304,8; Josef Weiß 303,5 (alle Ried II)