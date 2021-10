Wulfertshauser Elbl zielt am besten

An der Spitze der Gauliga bleibt aber Tell Eurasburg

Eurasburg blieb auch in der zweiten Runde bei den Auflageschützen in der Gauliga ungeschlagen. Der Eurasburger Peter Diepold steuerte 312 Ringe zum Mannschaftsergebnis von 926,1 Ringen bei. Das reichte zum Sieg gegen Burgfrieden Tegernbach, die mit 921,9 Ringen ihre gute Form bewiesen. Nicht unbedingt zu erwarten war, dass sich Wulfertshausen gegen die KK-Schützen in Mering mit einem Vorsprung von 13,4 Ringen durchsetzen konnten. Besonders überzeugte Peter Elbl.

In der A-Klasse gab es zwischen Wulfertshausen II und Harthausen-Paar ein ganz enges Ergebnis. Am Ende setzte sich Harthausen-Paar mit 1,3 Ringe durch. Baindlkirch untermauerte mit einem Heimsieg gegen Egenburg seine Spitzenposition. Josef Näßl war gleich Bester seiner Mannschaft. Ried I war mit 931,5 Ringen nicht nur in der B-Klasse, sondern über alle Klassen hinweg das Maß aller Dinge. So hatte Bachern trotz gutem Mannschaftsergebnis keine Chance. Überraschend setzte sich die Zweite von KK Mering gegen Hörmannsberg durch. Die Meringerin Barbara Ribbes stach mit 305,7 Ringen hervor.

Gute Mannschaftsergebnisse mit jeweils klar über 900 Ringen sind auch aus der C-Klasse zu vermelden. Ried II gewann knapp gegen die Dritte aus Wulfertshausen. Mit nur 0,8 Ringen fiel der Sieg der Schmiechener gegen Tegerbach II knapp aus, obwohl die Tegernbacherin Monika Mayr 311,5 Ringe beisteuerte.

Ergebnisse

Gauliga

Tegernbach – Eurasburg 921,9:926,1

Mering – Wulfertshausen 908,1:921,5

A-Klasse

Wulfertsh. II – Harthausen 903,1:904,4

Baindlkirch I – Egenburg 914,0:898,8

B-Klasse

SG Ried I – SG Bachern 931,5:913,9

Hörmannsberg – Mering II 880,6:895,6

C-Klasse

Wulfertshausen III – Ried II 902,5:905,4

D-Klasse

Tegernba. II – Schmiechen 894,2:895,0

Bestschützen

Gauliga Peter Elbl (Wulfertshausen) 312,3; Peter Diepold (Eurasburg) 312; Simon Foigtmannsberger (Tegernbach.) 311,1 A-Klasse Josef Nässl (Baindlkirch) 308,2; Karl-Heinz Krämer (Harthausen) 305; Klaus Speidel (Baindlkirch) 304 B-Klasse Christian Botsch 311,5; Stefan Hieble 311,4; Rupert Reitner 308,6 (alle Ried) C-Klasse Lerant Zolt (Ried II) 305,8; Paul Kölbl 303,9; Marika Minder 301,2 (beide Wulfertshausen) D-Klasse Monika Mayr (Tegernbach 2) 311,5; Martin Thurner 303,8 (Schmiechen)