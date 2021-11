Knappe Ergebnisse im Endspurt

Im Rundenwettkampf im Gau Friedberg geht es vor allem in der obersten Liga eng zu

Am vierten Rundenwettkampftag der Luftgewehrschützen fielen gleich zwei knappe Ergebnisse in der Gauoberliga.

KK-Harthausen-Paar I ist noch ungeschlagen, jedoch wurde es bei Spielhahn Aulzhausen I mit 1518:1522 eng. Nur zwei Ringe entschieden das Duell zwischen Freischütz Haberskirch-Unterzell I und der SG Ottmaring I. Haberskirch-Unterzell I lag mit einer guten Mannschaftsleistung von 1531 Ringen vorne. Im Einzelnen schossen die Schützinnen Katja Schwibinger 390 Ringe, Nicole Lindermayr 388, Lena Beutlrock 382 und Jennifer Friedl 371. Das beste Einzelergebnis der Begegnung und des Durchgangs stammte von Lena Spicker (Ottmaring I) mit 391 Ringen. KK-Mering II unterlag SG Bachern I (1490:1511).

Waldhorn Derching I verlor mit 1472:1480 gegen Gunzenlee Kissing I und musste auch die Führung der ersten Gauligagruppe an Kissing I abgeben. Jägerblut Laimering I hatte gegen Mandicho Merching I, die nur zu dritt antraten, leichtes Spiel (1452:1044). In der zweiten Gauligagruppe holte die kgl. priv. FSG Friedberg I bei Auerhahn Mering-St.Afra I den vierten Sieg (1441:1486). Sebastian Wörl von (Mering-St.Afra I) erzielte hier 386 Ringe. Eine Topleistung erbrachte Enzian Heinrichshofen I im Zweikampf gegen SK Wulfertshausen I (1490 :1452).

Noch ohne Punktverlust ist Haberskirch-Unterzell II in der A-Klasse Gruppe I. Zuletzt schlugen sie Wildmooser Egenburg II mit 1441:1379. Besonders spannend machten es KK Harthausen-Paar III und Aulzhausen II. Mit nur einem Ring mehr gingen die Harthauser als Sieger vom Schützenstand (1406:1405). In Gruppe II musste Heinrichshofen II gegen die ungeschlagenen Schützen der KK-Harthausen-Paar II die erste Schlappe mit 1400:1493 hinnehmen. Hans-Jürgen Späth (KK-Harthausen-Paar II) steuerte 386 Ringe zum Erfolg seines Teams bei. In der ersten Gruppe der B-Klasse stehen Edelweiß Rieden I, Schmiechachtaler Schmiechen I und Laimering II punktgleich mit 6:2 an der Spitze. Rieden I siegte über Ottmaring II mit 200 Ringen Vorsprung (1419:1219). Im Match zwischen Schmiechen I und SK Wulfertshausen II (1391:1373) zeigte sich Peter Elbl von Wulfertshausen II mit 370 Ringen besonders treffsicher. Die zweite Gruppe wird mit 8:0 Punkten von Wildmooser Egenburg III angeführt. Sie bezwangen Bacherleh Steinach (1395:1351). Zwei Punkte sicherte Wulfertshausen III gegen Kissing III beim 1398:1322. Die C-Klasse ist bereits in der Winterpause.

Bestschützen

Gau-Oberliga Lena Spicker (Ottmaring I) 391 Ringe, Katja Schwibinger (Haberskirch-Unterzell I) 390, Nicole Lindermayr (Haberskirch-Unterzell I) 388.

Gauliga Sebastian Wörl (Mering-St.Afra I) 386 Ringe, Peter Hrabowsky (Friedberg I) 383, je 380: Lorenz Steinhard (Freienried I) und Eva-Maria Osterrieder (Kissing I).

A-Klasse Hans-Jürgen Späth 386 Ringe, Reinhold Müller (beide Harthausen-Paar II) 380, Lisa-Marie Mayr (Ottmaring III) 375.

B-Klasse Peter Elbl (Wulfertshausen II) 370 Ringe, Theresa Wachinger (Rieden I) 368, je 361: Lea Ableitner (Egenburg III) sowie Julia Winterholler (Wulfertshausen III).