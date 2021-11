Mering bleibt konzentriert

KK-Schützen holen Sieg und Niederlage in Oberbayernliga. Ried unterliegt

In der dritten Runde der Oberbayernliga West traten die Luftgewehrschützen der Kleinkaliberschützen Mering bei Gemütlichkeit Olching aufgrund der zuletzt starken Leistungen zuversichtlich an. Am Ende des Tages standen ein Sieg und eine Niederlage für den Aufsteiger zu Buche.

Gegen die Gastgeber taten sich vor allem Cäcilia Stadtherr und Florian Hirschberger schwer. Auch eine makellose letzte Serie von 100 Ringen verhalf Stadtherr mit 383 Ringen nicht zum Sieg gegen Lisa Saiko, die 386 Ringe erreichte. Bärenstark präsentierte sich dagegen Michaela Hirschberger an Position zwei mit 390 Ringen gegen Eva Maria Schindler (384). Das knappste Duell lieferte sich Florian Hirscberger mit 377:375 Ringen gegen Peter Saiko. Dem Druck, nun auch punkten zu müssen, war Stefan Zieglmeir gegen Hans-Georg Loder mit 373:376 Ringen nicht gewachsen. An Position fünf war die Ersatzschützin Heike Penn gegen Marianne Schmid-Maier mit 355:376 klar unterlegen. Somit stand es am Ende 3:2 für Olching, die sich mit einer deutlichen Leistungssteigerung auch überraschend mit 3:2 gegen die Tagbergschützen aus Gundelsdorf durchsetzen konnten. Im Wettkampf gegen die Wildschützen aus Pentenried fand Cäcilia Stadtherr wieder zu ihrer gewohnten Treffsicherheit zurück und ließ mit 390 Ringen Annalena Krafcsik (379) nicht den Hauch einer Chance. Auch Michaela Hirschberger ließ gegen Andreas Zinsmeister (372) erneut 390 Ringe aufblitzen. Während Florian Hirschberger mit 381:379 Ringen gegen Angela Plöscher punktete, musste sich Stefan Zieglmeir gegen Wigo Wannen-wetsch mit 372:377 Ringen geschlagen geben. Auch Heike Penn hatte mit 352:372 Ringen das Nachsehen gegen Harald Krafcsik, womit es am Ende 3:2 für Mering stand.

Im dritten Durchgang der Bezirksliga Nord-West reiste die SG Ried nach Prittlbach. Die zuletzt erzielten Resultate der Gastgeber ließen auf einen Punktgewinn hoffen, doch mit einer starken Vorstellung von 1523 Ringen beeindruckten bei den Prittlbachern Cornelia Wittmann (388), Simon Renkl (385) und Alexander Gasteiger (383) und stellten somit die Rieder vor eine schwierige. Christiane Steber (388), Hans Pany (380), Markus Pfister (376) und Katja Pestel (374) schossen mit insgesamt 1518 Ringen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, verloren aber dennoch.