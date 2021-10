Gut gezielt

Ottmaring fährt zweiten Sieg in Gauliga ein

Nach dem geglückten Auftakt in die Rundenwettkampfsaison stand bei den Luftpistolenschützinnen- und schützen bereits der zweite Durchgang im Friedberger Sportschützengau an.

In der Gauliga konnte die SG Ottmaring I bei Elf und Eins Freienried II den zweiten Sieg holen. Mit 1445 Ringen erzielten sie 91 Ringe mehr als die Konkurrenz. Daniel Wrigley (Ottmaring I) trumpfte mit 379 Ringen auf. Markus Fendt (357), Simon Zeidler (355) und Simon Schuß (354) trugen zu dem guten Ergebnis bei. Mandicho Merching I holte die ersten Punkte am heimischen Schießstand gegen die SG Ried I mit 1408:1376. Aufgrund der unterbesetzten Liga hatte Gunzenlee Kissing I schießfrei. In der A-Klasse konnte auch die zweite Merchinger Mannschaft einen Erfolg verbuchen. Mit einem Plus von acht Ringen bezwang sie Burgfrieden Tegernbach I (1384:1378). SG Bachern I unterlag den zielsicheren Schützen von Bacherleh Steinach I mit 1375:1396. In diesem Duell erbrachten Christian Baur (Bachern I) und Markus Huber (Steinach I) jeweils 367 Ringe.

Während vergangene Woche in der B-Klasse sehr knappe Ergebnisse fielen, waren sie dieses Mal sehr eindeutig. KK-Harthausen-Paar I musste die erste Niederlage gegen die kgl. priv. FSG Friedberg I hinnehmen (1284:1302). SG Ried II verlor gegen das starke Team von Tell Dasing I mit 1295:1359. Martin Sulzberger (Dasing I) trug mit 353 Ringen zu dem Erfolg bei. (mbv)

Beste Einzelschützen

Gauliga Daniel Wrigley (Ottmaring I) 379 Ringe, Joshua Beck (Freienried II) 362, Markus Fendt (Ottmaring I) 357.

A-Klasse Je 367 Ringe: Christian Baur (Bachern I) und Markus Huber (Steinach I); je 362: Christian Bolzer (Tegernbach I) sowie Josef Schützinger (Merching II); Timo Spicker (Merching II) 357.

B-Klasse Martin Sulzberger (Dasing I) 353 Ringe, Reinhold Müller (Dasing I) 346, Markus Steinhart (KK-Harthausen-Paar I) 345