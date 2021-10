Schießen

09:41 Uhr

Mit Topschützin in neue Saison: Warum Mering zuversichtlich ist

Top-Schützin Cäcilia Stadtherr und die KK-Schützen aus Mering freuen sich auf die Saison in der Oberbayernliga-West, die am Sonntag startet.

Plus Die Zwangspause hat für die heimischen Schützen ein Ende. Nun geht es sowohl im Gau als auch höherklassig wieder um Ringe. So sieht es vor dem Start aus.

Von Sebastian Richly

Genau einen Wettkampftag bestritten die Kleinkaliberschützen aus Mering nach ihrem Aufstieg in der Oberbayernliga-West, dann war das Abenteuer auch schon wieder vorbei. Die Saison wurde abgebrochen. Am Sonntag kann dann Abenteuer aber endlich richtig losgehen, dann ist der Aufsteiger in Bergheim zu Gast.

