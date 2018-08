vor 36 Min.

Schöne Siege beim Abendsportfest Lokalsport

In Burgau zeigen die Athleten des Kissinger SC wieder bemerkenswerte Leistungen. Dabei gibt es auch ein Wiedersehen mit einer ehemaligen Vereinskollegin.

Von Andreas Greppmeir

Im Sportzentrum des TSV Burgau fand bereits die 16. Austragung des Abendsportfests statt, womit diese Veranstaltung eine feste Größe im Veranstaltungskalender der schwäbischen Leichtathleten ist.

Mit dabei waren auch drei Athleten des Kissinger SC. Jakob Stade (M15), der sich noch vor wenigen Tagen über den siebten Platz bei den deutschen Meisterschaften über die 800 Meter freuen durfte, ging in Burgau über die 100 Meter an den Start. Sein Ziel war es, seine persönliche Bestleistung über die Sprintdistanz zu steigern. Dies gelang ihm mit einer Zeit von 12,37 Sekunden auch deutlich. Am Ende sprang für ihn auch ein Sieg über diese Distanz heraus.

Jakob Stade liebäugelte auch noch mit einer spontanen Teilnahme in seiner Paradedisziplin über die 800 Meter, verzichtete jedoch auf Anraten seiner Trainerin Sabine Radke darauf. Immerhin steht in wenigen Wochen im hessischen Heuchelheim ein Ländervergleichskampf an, bei dem der KSC-Athlet den Bayerischen Leichtathletikverband (BLV) über die zwei Stadionrunden vertreten wird. Hier will Jakob Stade noch einmal sein Leistungsvermögen ausschöpfen.

Vorbereitung auf die Fünfkampfmeisterschaft

Bei den Frauen startete Elena Weber über die 100 und über die 800 Meter. Der 800-Meter-Lauf war für sie eine Wettkampfpremiere und diente als Vorbereitung für die schwäbischen Fünfkampfmeisterschaften, die im Oktober in Aichach ausgetragen werden. Die 100 Meter sprintete sie in 14,06 Sekunden und wurde damit Sechste.

Bei den 800 Metern hatte sich Elena Weber vorgenommen, unter drei Minuten zu bleiben, was ihr mit 2:58,30 Minuten auch perfekt gelang. Dass damit auch noch der zweite Platz heraussprang, war eine gern angenommene Dreingabe. Nina Lacher (W16) hatte krankheitsbedingt für gute zwei Monate pausieren müssen und war erst vor Kurzem wieder ins Training eingestiegen. Mit übersprungenen 1,56 Metern beim Hochsprung zeigte sie jedoch, dass sie schon beinahe wieder in alter Form ist. Mit dieser tollen Leistung sprang für Nina Lachner sogar ein weiterer Sieg für den Kissinger SC an diesem Abend heraus.

Ihre Verbundenheit zum Kissinger SC zeigte Sabrina Ahlborn, die beruflich bedingt inzwischen für den SWC Regensburg an den Start geht und in der Damenklasse startberechtigt ist.

Ihre Jugend verbrachte sie beim KSC und ist auch noch ein gern gesehener Gast im Training. Sie absolvierte die 100 Meter in 14,22 Sekunden und wurde damit Siebte. Einen Sieg konnte die Kissingerin aber mit nach Regensburg nehmen. Die 800 Meter gewann sie in 2:41,78 Minuten.

