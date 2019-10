vor 17 Min.

Schwimmen für den guten Zweck

Emily Winter vom TSV Friedberg konzentriert beim Start zur 4 x 50-Meter-Freistil Staffel, die in Rain auch gewann.

Neun Friedberger zeigen in Rain ein Herz für Kinder und bringen noch jede Menge Spitzenplätze mit nach Hause.

Von Irene Nell

Die Schwimmabteilung des TSV Rain lud jüngst zu einem besonderen Schwimmwettkampf ins örtliche Hallenbad. Zum ersten Mal organisierten sie einen Benefiz-Schwimmwettkampf zugunsten von „Ein Herz für Kinder“. Friedbergs Abteilungsleiterin und Trainerin Susanne Spaar wollte die gute Sache unterstützen und fuhr so mit einer Delegation von neun Schwimmern nach Rain am Lech.

Start mit einem kindgerechten Wettkampf

Nach dem kindgerechten Wettkampf, bei dem bereits die Kleinsten ab fünf Jahren erste Wettkampferfahrungen machen konnten, durften sich die Friedberger ins Wasser begeben und sich im ersten Wettkampf der Saison mit der Konkurrenz messen. Die Friedberger trumpften mit insgesamt 49 Medaillen auf – davon allein sechs goldenen für Carla Bruggey (Jahrgang 2010) sowie je sieben Medaillen für Joy Jana Nell (Jahrgang 2005) und Hannah Bruggey (Jahrgang 2006).

Auch die Staffel siegt

Danach konnten sich auch Michelle Schönfeldt, Emily Winter, Michael Geppert und Simon Stengl von den fünf anderen Staffeln über die 4 x 50 Meter absetzen und sich den Siegerpokal aushändigen lassen. Ein sehr gelungener Saisonstart also für Spaars Schützlinge.

Ein Highlight des Ausrichters war die rund 20-minütige Pausendarbietung der Neuburger Donaunixen, welche mit ihrem Synchronschwimmprogramm die erfahrenen Wettkampfschwimmer begeisterten.

Für die Rainer war der gesamte Wettkampf ein voller Erfolg. Abteilungsleiter und Organisator Manuel Volgmann des TSV Rain war überaus zufrieden mit der Spendensumme von über 1100 Euro, welche sich aus dem gespendeten Meldegeld und dem Kuchenverkauf zusammensetzen. In diesem Jahr gehen die erzielten Einnahmen an „Ein Herz für Kinder“. Eine Wiederholung der Benefiz-Veranstaltung ist geplant, damit auch in Zukunft unter dem Motto „Schwimmen mit Herz“ verschiedene Stiftungen im Landkreis Schwaben und der Region unterstützt werden können.

