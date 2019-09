vor 5 Min.

Sensationeller Auftakt für ein Friedberger Trio

Vor den Europameisterschaften in Israel gewinnt das Friedberger Trio Lucia Gaag, Emelie Brauchle und Laura Kirschner das Winobranie-Turnier in Zilóna Gora in Polen.

Von Wlad Ljubimov

Pünktlich zum Schulstart startete auch die zweite Hälfte der Wettkampfsaison für die Sportakrobaten des TSV Friedberg im laufenden Jahr. Für Lucia Gaag, Emelie Brauchle und Laura Kirschner ging es am Wochenende ins circa 700 km entfernte Zielona Góra, dem ehemals schlesischen Grünberg in Polen. Als ehemaliger Austragungsort für Weltcups wird dieser heute für das internationale Traditionsturnier Winobranie genutzt, in diesem Jahr in der 14. Auflage. Für die drei Mädchen des TSV war dies ein äußerst wichtiger Wettkampf, denn für sie ist es eine der letzten Möglichkeiten, sich vor den Europameisterschaften im Oktober auf internationaler Ebene erneut zu präsentieren.

Diese Möglichkeit nahmen auch die Nationalmannschaftskollegen aus Dresden wahr – so wurde die Veranstaltung ein harmonisches Miteinander, begleitet von lautstarker Unterstützung aus den Rängen. Das Leistungsniveau beim Turnier war hoch, denn im Gegensatz zu den deutschen Teilnehmern galt das Winobranie für die polnischen Sportler als letzter Qualifikationswettkampf für die EM-Auswahl. Jedoch keinen Grund zur Scheu hatten Lucia, Emelie und Laura. In intensiven Trainingseinheiten während der Sommerferien konnten sie sich entsprechend vorbereiten. In dieser Zeit studierten die Mädchen zusätzlich eine neue Choreografie ein, die erstmalig dem Kampfgericht vorgestellt werden sollte.

Am ersten Wettkampftag fanden die Qualifikationswettkämpfe für die Altersklasse elf bis 16 Jahre statt. Angefangen mit der Dynamik-Übung setzten Lucia, Emelie und Laura ein erstes Statement und landeten punktgleich mit ihren Konkurrentinnen aus Polen auf dem ersten Platz. Am Nachmittag präsentierten die drei ihre neu choreografierte Balance-Übung – mit entsprechend hoher Spannung wurde die Reaktion der Kampfrichter erwartet. Hohe Wertungen in der Artistik bestätigten den kräftigen Applaus des Publikums und somit die positive Rückmeldung des Kampfgerichts. Nach zwei gezeigten Übungen landete das Trio mit zwei Zehnteln Abstand hinter dem polnischen Favoriten auf dem zweiten Platz.

Wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Europameisterschaften

Mit einer unglücklich gewürfelten Startreihenfolge für das Finale zeigten die Mädchen des TSV Friedberg erneut ihre Tempo-Übung. Kleine Unsicherheiten vom Vortag konnten am Finaltag beseitigt werden, wodurch sie eine für die nachfolgenden Gruppen an diesem Tag unerreichbare Punktzahl von 26700 erhielten. Damit konnten sie den vorherrschenden Rückstand aus der Qualifikation aufholen und sich sogar final im Mehrkampf mit großem Abstand von allen Konkurrenten der Altersklasse elf bis 16 Jahren an der Spitze absetzen. Ein gelungener Auftakt nach der Sommerpause und wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu den Europameisterschaften.

