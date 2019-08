vor 18 Min.

Sieg auf den eigenen Bahnen

Tegernbach gewinnt mit seiner ersten Mannschaft das Mixed-Turnier. Nur zwei Spiele gehen dabei verloren – darunter auch ein vereinsinternes Duell.

Von Johann Hamberger

Das traditionelle Mixed-Turnier des SC Tegernbach war wieder sehr stark besetzt. Doch im Feld der neun Mannschaften sicherte sich die erste Vertretung der Gastgeber knapp den Turniersieg und auch die zweite Mannschaft schaffte punktgleich einen guten vierten Rang.

Zum Mixed-Turnier der Tegernbacher Stockschützen gingen sieben Gastvereine und zwei Vertretungen der Gastgeber an den Start. Tegernbach 1 in der Aufstellung mit Lis Wagner, Petra Hamberger, Markus Wagner und Michael Wagner mussten gleich im ersten Spiel gegen Tegernbach II (Aufstellung: Lissi Kurz, Irene Zitzenzier, Martin Kurz und Hans Zitzenzier) eine Niederlage einstecken. Danach konnten aber Siege gegen TSV Pähl, FC Landsberied, SC Kleinberghofen, die Kreisauswahl Palsweis, ESV Wörthsee und TSV Straßberg eingefahren werden, lediglich dem ESV Herrsching musste man gratulieren.

Auch Tegernbach II hatte nach dem Auftaktsieg eine tolle Serie und musste sich nur noch dem TSV Pähl und dem FC Landsberied geschlagen geben.

In der Endabrechnung hatten insgesamt vier Teams 12:4 Punkte auf dem Konto und so musste die Stocknote über die Platzierung entscheiden. Sieger wurde SC Tegernbach 1 mit Stocknote 2,085 vor dem TSV Pähl (1,813) und dem FC Landsberied (Stocknote 1,809). Der undankbare vierte Rang blieb mit einer Stocknote von 1,408 für den SC Tegernbach II. Die Siegerehrung, durchgeführt von Sportwartin Lis Wagner, brachte für alle Teilnehmer schöne Preise und so konnten die Stockschützen den anstrengenden Turniertag bei bester Verpflegung ausklingen lassen.

Bei zwei weiteren Mixed-Turnieren waren ebenfalls Teams des SC Tegernbach dabei. Zum Weinfest-Turnier waren Irmi Heiß, Annika Benz, Markus Wagner und Michael Wagner nach Fuchstal gefahren. In der Gruppe 1 belegte das Team mit 6:6 Punkten (Stocknote 1,169) den vierten Rang hinter Gastgebern SV Fuchstal, FSV Eching und TSV Schondorf. Bei den anschließenden Bahnenspielen musste man sich SV Bernried und Lechaschau II geschlagen geben. Der abschließende Sieg gegen SC Kleinberghofen brachte lediglich noch den elften Rang im 16er-Feld ein.

Beim SV Pfaffenhofen erreichte die Tegernbacher Vertretung 10:10 Punkte und konnte sich aufgrund der Stocknote von 1,163 noch vor dem punktgleichen WB Germerswang (Stocknote 0,870) den vierten Platz Rang sichern. Den Turniersieg holte sich Haspelmoor (14:6 Punkte) vor Landsberied (12:8) und Überacker (11:9).

