Siege für den Gastgeber und Tegernbach

Traditionelle Turniere des TSV Dasing kommen wieder gut an

Die Stockschützenabteilung des TSV Dasing trug ihr traditionelles Vormittags- und ein Nachmittagsturnier auf den Stockbahnen der Willi-Guggenmos-Anlage aus.

Abteilungsleiterin Barbara Stern durfte jeweils neun Mannschaften begrüßen. Dasing ging am Vormittag mit Josef Fuß, Gerry Kirchberger, Roland Huber und Ernst Mayr an den Start. Mit 13:3 Punkten belegten sie am Ende Platz eins vor dem BC Aichach (12:4) und dem ESV Gersthofen (11:5 Punkten). Auf den weiteren Plätzen folgten Inchenhofen, Aresing, Lauingen, Affing, Griesbeckerzell und die DJK Wilprechtszell.

Beim Nachmittagsturnier konnte der Vorjahressieger SC Tegernbach seinen Erfolg vom letzten Jahr wiederholen. Elisabeth Kurz, Martin Kurz, Hermann Engelmann und Enrico Peiker sicherten sich mit 14:2 Punkten und der etwas besseren Stocknote von 2,471 den ersten Platz knapp vor dem FC Gerolfing, der ebenfalls 14:2 Punkten hatte, aber eine schlechtere Stocknote von 2,135. Auf dem dritten Platz landete der TSV Schiltberg (9:7). Die weiteren Platzierten waren dann Weißenhorn, TSV Dasing I, TSV Dasing II, Kühbach, Griesbeckerzell und Mauerbach.

Einen weiteren ersten Platz konnten die Herren des TSV Dasing bei dem „Landrat-Stefan-Rößle- Turnier“ in Oberndorf gewinnen. Elf Mannschaften spielten um den begehrten Wanderpokal. Dasing agierte mit Anton Ittner, Dieter Gründl, Gerry Kirchberger, und Ernst Mayr. Mit 8:2 Punkten und einer sehr guten Stocknote von 2,217 siegte die Mannschaft vor der punktgleichen Mannschaft SpVgg Lagerlechfeld (Stocknote 1,473.)

