So empfängt Pipinsried die Löwen-Fans Lokalsport

Rund 5000 Sechzig-Anhänger werden am Samstag erwartet.

Von Sebastian Richly

Es ist das viel zitierte „Spiel des Lebens“ für das kleine Dorf Pipinsried. Am Samstag ist der große TSV 1860 München zu Gast beim FCP. Dank einer eigens errichteten Naturtribüne werden rund 7000 Zuschauer Platz haben.

Bei den meisten in Pipinsried herrscht Vorfreude auf das Schlagerspiel. Das war nicht immer so, erklärt Benjamin Rauch, Fan- und Sicherheitsbeauftragter beim FCP. „Anfangs hatten einige die Befürchtung, dass die Löwen-Fans unser ganzes Dorf auseinandernehmen. Das hat sich nun aber geändert.“ Denn fast allerorts in der Regionalliga haben die Münchner einen positiven Eindruck hinterlassen. Der 36-jährige Löwen-Fan hat ganz andere Befürchtungen: „Hoffentlich gibt es kein Verkehrschaos.“ Rauch kümmert sich beim FCP um die Belange der eigenen und der gegnerischen Fans. Das Verhältnis mit den Münchnern bezeichnet der Altomünsterer als positiv. Die Reaktionen auf das, was Pipinsried auf die Beine stellt, seien super. „Die Löwen-Ultras beneiden uns sogar. Denn bei uns machen wir alles ehrenamtlich in Eigenregie“, so Rauch. Der hofft auf ein Fußballfest – und die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Denn auf beiden Seiten könnte es am Samstag einiges zu feiern geben. Die Löwen können den Titel klarmachen und der FCP den Klassenerhalt feiern. „Das wäre ein Traum“, meinte er.

Auf ein Fußballfest hofft auch Martin Ott. Das Pipinsrieder Urgestein ist seit seinem fünften Lebensjahr Löwen-Fan und, wann immer möglich, bei den Spielen der Sechzger im Stadion. Aber nur, wenn Pipinsried nicht gerade spielt. Für den 31-Jährigen ist das Schlagerspiel ein Höhepunkt. „Dass der FCP gegen die Löwen spielt, hat mich traurig und froh zugleich gemacht.“ Sportlich war der Absturz in die Regionalliga schwierig für Ott, allerdings sieht er auch das Positive: „Wir spielen wieder im Grünwalder und auch die Fanszene hat sich gewandelt. Die Löwen treten viel friedlicher auf und gleichzeitig stimmungsvoller.“

Beim Hinspiel nahmen Ott und rund 100 Pipinsrieder Fans die Einladung des Löwenmagazins an und gingen vor der Partie zu einem Stehempfang ins Giesinger Bräu in München. Im Stadion sahen dann rund 700 Pipinsrieder Fans mit den 12000 Münchnern den 3:0-Sieg der Löwen. Das Löwenmagazin titelt aktuell auf seiner Homepage „Zu Gast bei Freunden: Sechzig meets Pipi“ – das zeigt, wie gut das Verhältnis zwischen den Fans ist. Ott tippt auf einen knappen 2:1-Erfolg der Löwen. Wenn dann auch der Klassenerhalt für Pipinsried feststehen sollte, dürfte der obligatorischen Bierdusche des kommenden Meisters nichts im Wege stehen. Der FCP hatte im Vorfeld schon bei der Brauerei angefragt, ob die Biervorräte reichen. Benjamin Rauch versichert: „Da wird es keine Probleme geben.“

