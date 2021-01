vor 17 Min.

So sehen heimische Handballer die Weltmeisterschaft

Plus Das Turnier findet in Ägypten statt. Heimische Sportler verraten, wie sie die Spiele verfolgen und welche Bedeutung die Weltmeisterschaft für den Sport hat.

Von Sebastian Richly

Vom gemeinsamen Training geschweige denn Spielen können die heimischen Handballer derzeit nur träumen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist wie in vielen anderen Sportarten unklar, wann und ob die Saison überhaupt weitergeht. Neidische gehen die Blicke deshalb nach Ägypten, wo aktuell die Handball-Weltmeisterschaft stattfindet. Die deutsche Nationalmannschaft steht dabei vor einem entscheidenden Spiel – am Donnerstag geht es gegen Europameister Spanien.

Für Nico Held, Sportlicher Leiter bei den Handballern des TSV Friedberg, ein Schlüsselspiel: „An einem guten Tag können die Deutschen jeden schlagen, aber dafür muss eine Leistungssteigerung her. Platz fünf ist drin, mehr aber nicht.“ Für Held reicht es auch deshalb nicht für ganz vorne, weil wichtige Spieler aufgrund der Gefahren im Zuge der Corona-Pandemie abgesagt haben: „Die Abwehr ist nicht eingespielt, und deshalb gehört Deutschland für mich nicht zu den Topteams“, so Held, der fast alle Spiele am Fernseher verfolgt: „Im Homeoffice geht das natürlich. Die Absagen tun weh, sind aber nachvollziehbar. In deren Situation würde ich auch nicht teilnehmen“, so Held, der bei einer Münchner Unternehmensberatung arbeitet.

Friedbergs Sportlicher Leiter freut sich über die WM

Über den Beruf kam Held auch zum TSV Friedberg, bei dem er seit März 2020 ist. „Ich hatte immer Kontakt zu Dirk Kreutzburg (TSV-Abteilungsleiter) und als ich nach München gezogen bin, hat sich das angeboten.“ Da im Amateursport derzeit nicht viel geht, freut sich Held umso mehr, dass die Weltmeisterschaft trotz kritischer Stimmen stattfindet: „Das ist ein wichtiges Zeichen. Endlich wird wieder über Handball gesprochen. Bei einer Absage wäre die Gefahr groß gewesen, gegenüber den anderen Sportarten den Anschluss zu verlieren.“ Als Favoriten nennt der 21-Jährige Frankreich und Norwegen: „Das ist mein Finaltipp, obwohl ich gespannt bin, was Gastgeber Ägypten macht. Auch Slowenien schätze ich stark ein.“

Der Sportliche Leiter des TSV Friedberg Nico Held (Mitte) misst der WM einen hohen Stellenwert bei. Bild: Domenico Giannino

Trotz seiner 21 Jahre bringt der gebürtige Baden-Württemberger viel Erfahrung mit. Unter anderem war er bei seinem Heimatverein TSV Neuhausen als Teamanger und später in der 2. Bundesliga als Co-Trainer tätig. Zum Handball kam Held eher zufällig: „Ich habe eigentlich Fußball gespielt und war zunächst nur Zuschauer. Dann hat mich der Sport gepackt, und ich habe immer mehr Verantwortung übernommen.“ Trotz Handball-WM beschäftigt sich Held derzeit auch mit dem TSV Friedberg. „Wir wissen zwar nicht, wie es weitergeht, aber wir planen schon jetzt die neue Saison.“ Held will möglichst den Kader zusammenhalten und ist optimistisch: „Wir wollen etwas für die nächsten Jahre aufbauen. Die ersten Gespräche liefen sehr gut.“ Ganz untätig ist man auch bei den TSV-Handballern nicht. Einmal pro Wochen gibt es eine digitale Übungsstunde. „Ein Spieler leitet das Training und gibt die Übungen vor. Das dient der Kraft und Stabilisation“, so Held, der aber hofft, möglichst bald wieder loslegen zu können. „Alle brennen darauf.“

Kissinger Trainerin könnte auf WM verzichten

Ähnlich sieht es bei den Landesliga-Handballerinnen des Kissinger SC aus. Trainerin Julia Rawein berichtet: „Neben dem Sport fehlt die Gemeinschaft.“ Einmal pro Woche gibt es ein gemeinsames digitales Training. Rawein: „Dazu kommen wöchentlich mehrere spielerische Aufgaben, um sich ein bisschen fit zu halten. Aber ich kann noch so viele Liegestütze machen, wenn ich nach der langen Pause den Ball wieder werfe, tut mir die Schulter weh“, so die Kissingerin.

Kissing Trainerin Julia Rawein rechnet mit einem Saisonabbruch. Bild: Christian Kolbert

Mit einer Fortsetzung der Spielzeit rechnet die Übungsleiterin nicht mehr: „Selbst vier Wochen Vorbereitung sind sehr wenig. Und der Amateursport muss sich einfach hinten anstellen. Ein Abbruch wäre am fairsten.“ Auch die Weltmeisterschaft sieht Rawein kritisch: „Ich hätte das Turnier in so einer Pandemie-Zeit abgesagt.“ Dabei macht Rawein keinen Hehl draus, dass sie so viele Partien wie möglich verfolgt: „Klar, man schaut sogar mehr Spiele als in den Jahren zuvor. Ich bin kein Fußballfan, aber aus Mangel an Alternativen schaue ich mir sogar ab und zu die Bundesliga an.“ Aktuell bestimmt aber das Turnier in Ägypten ihr Fernsehprogramm. Die Absagen namhafter Spieler kann sie gut nachvollziehen: „Das muss jeder für sich entscheiden.“

Der deutschen Mannschaft traut Rawein trotz der Niederlage gegen Ungarn den Sprung ins Viertelfinale zu: „Sie haben gekämpft und Moral gezeigt. Die Leistung war jetzt nicht so schlecht.“ Auch am Donnerstag gegen Spanien fiebert die Kissinger Trainerin wieder mit: „Wenn sich der Mittelblock stabilisiert und die Torhüter mal wieder etwas halten, ist ein Sieg drin.“ Auf dem Favoritenzettel hat Rawein aber andere Mannschaften: Spanien, Dänemark, Frankreich und Norwegen.

